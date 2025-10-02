Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Збій в роботі «Укрзалізниці». Додаток і сайт не працюють

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Збій в роботі «Укрзалізниці». Додаток і сайт не працюють
колаж: glavcom.ua

У роботі офіційного сайту та мобільного додатку «Укрзалізниці» стався масштабний збій. Наразі неможливо зайти на платформи для купівлі квитків, перевірки розкладу чи управління бронюваннями. Про це повідомляє «Главком».

Станом на 12:30, офіційна інформація про причини збою з боку «Укрзалізниці» відсутня. Невідомо, чи є це результатом технічної несправності, чи можливою кібератакою.

Збій в роботі «Укрзалізниці». Додаток і сайт не працюють фото 1
Збій в роботі «Укрзалізниці». Додаток і сайт не працюють фото 2
Збій в роботі «Укрзалізниці». Додаток і сайт не працюють фото 3

Пасажирам, яким необхідно придбати квитки або підтвердити поїздку, варто звертатися до фізичних кас на вокзалах.

Придбати квитки через онлайн-банкінг також наразі неможливо.

Збій в роботі «Укрзалізниці». Додаток і сайт не працюють фото 4

Станом на 12:55 представники «Укразалізниці» повідомили про причини збою.

Збій в роботі «Укрзалізниці». Додаток і сайт не працюють фото 5

Нагадаємо, через обстріли залізничної інфраструктури на території Чернігівської області потяги сумського напрямку прибудуть до Сум із запізненням, вже після початку комендантської години. Про це повідомила Укрзалізниця, пише «Главком».

«Ремонтні роботи на ніжинському напрямку завершено, напругу подано, наші резервні тепловози їдуть відпочивати», – йдеться у повідомленні.

Для пасажирів, які не встигнуть потрапити додому на поїзді, організовано підвезення комунальним транспортом, щоб усі могли безперешкодно дістатися своїх адрес.

Читайте також:

Теги: кібератака Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Телеком

Збій в роботі «Укрзалізниці». Додаток і сайт не працюють
Збій в роботі «Укрзалізниці». Додаток і сайт не працюють
OpenAI впроваджує обмеження для неповнолітніх користувачів ChatGPT: що зміниться
OpenAI впроваджує обмеження для неповнолітніх користувачів ChatGPT: що зміниться
Міноборони Ізраїлю втратило доступ до деяких сервісів Microsoft через війну в Газі
Міноборони Ізраїлю втратило доступ до деяких сервісів Microsoft через війну в Газі
Microsoft представила нову систему охолодження для AI-чипів
Microsoft представила нову систему охолодження для AI-чипів
У «Резерв+» стався збій. Міноборони повідомило деталі
У «Резерв+» стався збій. Міноборони повідомило деталі
«Київстар» підвищує тарифи: як зміниться вартість послуг
«Київстар» підвищує тарифи: як зміниться вартість послуг

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua