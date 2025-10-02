Збій в роботі «Укрзалізниці». Додаток і сайт не працюють

У роботі офіційного сайту та мобільного додатку «Укрзалізниці» стався масштабний збій. Наразі неможливо зайти на платформи для купівлі квитків, перевірки розкладу чи управління бронюваннями. Про це повідомляє «Главком».

Станом на 12:30, офіційна інформація про причини збою з боку «Укрзалізниці» відсутня. Невідомо, чи є це результатом технічної несправності, чи можливою кібератакою.

Пасажирам, яким необхідно придбати квитки або підтвердити поїздку, варто звертатися до фізичних кас на вокзалах.

Придбати квитки через онлайн-банкінг також наразі неможливо.

Станом на 12:55 представники «Укразалізниці» повідомили про причини збою.

Нагадаємо, через обстріли залізничної інфраструктури на території Чернігівської області потяги сумського напрямку прибудуть до Сум із запізненням, вже після початку комендантської години. Про це повідомила Укрзалізниця, пише «Главком».

«Ремонтні роботи на ніжинському напрямку завершено, напругу подано, наші резервні тепловози їдуть відпочивати», – йдеться у повідомленні.

Для пасажирів, які не встигнуть потрапити додому на поїзді, організовано підвезення комунальним транспортом, щоб усі могли безперешкодно дістатися своїх адрес.