Головою наглядової ради «Укрзалізниці» обрано іноземця

Гепарда Хафера було обрано головою під час першого засідання наглядової ради

До складу наглядової ради увійшли четверо незалежних членів та троє представників делеговані державою

Члени наглядової ради «Укрзалізниці» на своєму першому засіданні в жовтні переобрали Гепарда Хафера головою наглядової ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Гепард Хафер очолює наглядову раду з 2 лютого 2022 року та має досвід роботи в Deutsche Bahn. Його заступником залишився позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

До складу наглядової ради також увійшли:

Ельжбета Ева Беньковська, колишня міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, європейська комісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;

Максим Мокляк, колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;

Анатолій Амелін, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;

Давид Ломджарія, управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова наглядової ради «Укроборонпрому» – представник держави.

Представником держави у наглядовій раді також залишається Олександр Камишін, якого призначили восени минулого року. Загалом до складу наглядової ради «Укрзалізниці» увійшли четверо незалежних членів, ще троє представників делеговані державою.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 1 жовтня року прийняв розпорядження № 1090-р, яким оновив склад наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця».