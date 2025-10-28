Головою наглядової ради «Укрзалізниці» обрано іноземця
До складу наглядової ради увійшли четверо незалежних членів та троє представників делеговані державою
Члени наглядової ради «Укрзалізниці» на своєму першому засіданні в жовтні переобрали Гепарда Хафера головою наглядової ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
Гепард Хафер очолює наглядову раду з 2 лютого 2022 року та має досвід роботи в Deutsche Bahn. Його заступником залишився позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.
До складу наглядової ради також увійшли:
- Ельжбета Ева Беньковська, колишня міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, європейська комісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;
- Максим Мокляк, колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;
- Анатолій Амелін, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;
- Давид Ломджарія, управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова наглядової ради «Укроборонпрому» – представник держави.
Представником держави у наглядовій раді також залишається Олександр Камишін, якого призначили восени минулого року. Загалом до складу наглядової ради «Укрзалізниці» увійшли четверо незалежних членів, ще троє представників делеговані державою.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 1 жовтня року прийняв розпорядження № 1090-р, яким оновив склад наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця».
