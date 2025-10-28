Головна Гроші Бізнес
Головою наглядової ради «Укрзалізниці» обрано іноземця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Гепарда Хафера було обрано головою під час першого засідання наглядової ради
фото: Facebook/Gebhard Hafer

До складу наглядової ради увійшли четверо незалежних членів та троє представників делеговані державою

Члени наглядової ради «Укрзалізниці» на своєму першому засіданні в жовтні переобрали Гепарда Хафера головою наглядової ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Гепард Хафер очолює наглядову раду з 2 лютого 2022 року та має досвід роботи в Deutsche Bahn. Його заступником залишився позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

До складу наглядової ради також увійшли:

  • Ельжбета Ева Беньковська, колишня міністерка інфраструктури та розвитку Польщі, європейська комісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;
  • Максим Мокляк, колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;
  • Анатолій Амелін, підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;
  • Давид Ломджарія, управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова наглядової ради «Укроборонпрому» – представник держави.

Представником держави у наглядовій раді також залишається Олександр Камишін, якого призначили восени минулого року. Загалом до складу наглядової ради «Укрзалізниці» увійшли четверо незалежних членів, ще троє представників делеговані державою.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 1 жовтня року прийняв розпорядження № 1090-р, яким оновив склад наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця».

Теги: Сергій Лещенко Укрзалізниця

