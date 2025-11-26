Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні зросла кількість вакансій з бронюванням. Яка зарплатня та де більше пропозицій

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
В Україні зросла кількість вакансій з бронюванням. Яка зарплатня та де більше пропозицій
В Україні зросла кількість та попит на вакансії з можливістю бронювання
фото: freepik

В областях України фіксують різну кількість пропозицій роботи з бронюванням

В Україні у 2025 році вакансії, що передбачають бронювання працівників, здобули неабияку популярність. Кількість цих вакансій зросла у вісім разів на платформі «OLX Робота». Про це йдеться у дослідженні «OLX Робота», передає «Главком».

Зростання кількості вакансій із бронюванням помітні саме в галузі робітничих професій. Наприклад, професії пилорамщика, кухаря, оператора верстатів, електрика, заправника в категорії «Виробництво, робітничі спеціальності». За даними дослідження, кількість оголошень із такими вакансіями зросла в 11 разів.

Проте зростання вакансій із бронюванням помітне в інших галузях теж. У порівнянні з жовтнем 2024 року, вони зросли від десятків пропозицій до сотні та тисячі.

На які вакансії в Україні зріс попит у 2025 році:

  • різноробочий – кількість оголошень зросла в 18 разів;
  • продавець – в 13 разів;
  • будівельник – у 9 разів;
  • вантажник – у 8 разів;
  • водій – у 5 разів.

Відомо, що з жовтня 2024 року по жовтень 2025 відгуки на вакансії, що передбачають бронювання зросли в 16 разів. Вакансії, які цікавлять кандидатів є також популярними серед роботодавців.

На які вакансії з бронюванням найбільше відгукувалися кандидати:

  • продавець – кількість відгуків зросла в 66 разів;
  • різноробочий – у 38 разів;
  • будівельник – у 9 разів;
  • водій – у 8 разів;
  • вантажник – у 7 разів.

У яких областях пропонують найбільше вакансій із бронюванням

Щодо популярності певних вакансій в окремих регіонах країни визначають декілька областей. Дані дослідження свідчать про те, що найбільше пропозицій роботи з бронюванням фіксували в Київській області до 2 тис. У Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Одеській областях близько 300–700 вакансій.

Менша кількість спостерігалася в Запорізькій та Івано-Франківській – 200-250 вакансій. Інші області відзначалися вакансіями із можливістю бронювання з кількістю 100–200 пропозицій. «Ринок вакансій із можливістю бронювання стрімко розвивається: за рік їхня кількість на платформі збільшилася в рази, а в окремих категоріях – у десятки разів. Найбільший попит і пропозиція зосереджені в робітничих спеціальностях, де медіанні зарплати залишаються конкурентними. Інтерес шукачів роботи по Україні теж зріс: відгуків стало в 16 разів більше. Регіонально лідирує Київщина та західні області, де фіксують і найвищі зарплати за такими вакансіями», – розповіли в дослідженні «OLX Робота».

Які середні зарплати на вакансії із бронюванням у жовтні 2025 в різних областях:

  • Івано-Франківська – 40 тис. грн;
  • Херсонська та Тернопільська – 35 тис. грн;
  • Київська – 33,4 тис. грн;
  • Львівська та Волинська – 32,5 тис. грн.

Раніше «Главком» розповідав про те, що група депутатів у Верховній Раді зареєструвала законопроєкт № 14210. Він пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон.

Також повідомлялося, що цього року стартувала програма для жінок, які можуть опанувати професії, що раніше вважалися «чоловічими». Це сталося у зв’язку із мобілізацією в Україні, унаслідок чого ринок праці змінився. У попиті серед спеціальностей ‒ верстатниці деревообробних верстатів, машиністки помпових установок, водійки, операторки котелень та трактористки.

Читайте також:

Теги: робота бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підприємствам, які отримали статус важливих для екоерміки, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій
Міноборони затвердило критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими
4 листопада, 11:27
Президент підписав закон про тимчасове бронювання працівників оборонно-промислового комплексу
Зеленський підписав закон, який дозволяє бронювати чоловіків у розшуку ТЦК
3 листопада, 12:10
У Німеччині зросла частка українців, яким почала подобатися їхня робота в країні
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
5 листопада, 09:13
Рекордні показники зростання медіанної зарплатні фіксували в східних областях України
Де в Україні можна заробити найбільше грошей? Названо регіони та галузі
6 листопада, 18:52
Художник таємно повісив у музеї картину
Картина від ШІ непомітно з’явилася у британському музеї
11 листопада, 19:59
На фото зліва – Єва Тур, справа – Алла Мартинюк
Експомічниця Залужного одягнула військову форму та викликала бурхливу реакцію соцмереж
Вчора, 15:53
Молодь стає няньками та помічниками у надбагатих клієнтів
«Нянька для мільярдера»: зумери все частіше вибирають нестандартну роботу
13 листопада, 20:35
Альтман вважає, що університетські програми CS вже відстають від реальності
Глава OpenAI поділився найкращою кар'єрною порадою
17 листопада, 17:29
Переможцем у номінації «Реінтеграція ветеранів і ветеранок» стає Група ДТЕК з проєктом «ПроВетеран»
ДТЕК отримав нагороду за програму реінтеграції ветеранів та ветеранок Новини компаній
22 листопада, 16:18

Особисті фінанси

В Україні зросла кількість вакансій з бронюванням. Яка зарплатня та де більше пропозицій
В Україні зросла кількість вакансій з бронюванням. Яка зарплатня та де більше пропозицій
Ціни на алкоголь рекордно злетіли, а на одяг – впали. Дані Держстату за 2025 рік
Ціни на алкоголь рекордно злетіли, а на одяг – впали. Дані Держстату за 2025 рік
Борги за комуналку: скільки справ закрито без оплати
Борги за комуналку: скільки справ закрито без оплати
Додаткове забезпечення для випускників інтернатів: які виплати передбачаються
Додаткове забезпечення для випускників інтернатів: які виплати передбачаються
Кабмін встановив дату завершення програми «Національний кешбек»
Кабмін встановив дату завершення програми «Національний кешбек»
Національний кешбек: змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші
Національний кешбек: змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua