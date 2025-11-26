В Україні зросла кількість вакансій з бронюванням. Яка зарплатня та де більше пропозицій

В Україні зросла кількість та попит на вакансії з можливістю бронювання

В областях України фіксують різну кількість пропозицій роботи з бронюванням

В Україні у 2025 році вакансії, що передбачають бронювання працівників, здобули неабияку популярність. Кількість цих вакансій зросла у вісім разів на платформі «OLX Робота». Про це йдеться у дослідженні «OLX Робота», передає «Главком».

Зростання кількості вакансій із бронюванням помітні саме в галузі робітничих професій. Наприклад, професії пилорамщика, кухаря, оператора верстатів, електрика, заправника в категорії «Виробництво, робітничі спеціальності». За даними дослідження, кількість оголошень із такими вакансіями зросла в 11 разів.

Проте зростання вакансій із бронюванням помітне в інших галузях теж. У порівнянні з жовтнем 2024 року, вони зросли від десятків пропозицій до сотні та тисячі.

На які вакансії в Україні зріс попит у 2025 році:

різноробочий – кількість оголошень зросла в 18 разів;

продавець – в 13 разів;

будівельник – у 9 разів;

вантажник – у 8 разів;

водій – у 5 разів.

Відомо, що з жовтня 2024 року по жовтень 2025 відгуки на вакансії, що передбачають бронювання зросли в 16 разів. Вакансії, які цікавлять кандидатів є також популярними серед роботодавців.

На які вакансії з бронюванням найбільше відгукувалися кандидати:

продавець – кількість відгуків зросла в 66 разів;

різноробочий – у 38 разів;

будівельник – у 9 разів;

водій – у 8 разів;

вантажник – у 7 разів.

У яких областях пропонують найбільше вакансій із бронюванням

Щодо популярності певних вакансій в окремих регіонах країни визначають декілька областей. Дані дослідження свідчать про те, що найбільше пропозицій роботи з бронюванням фіксували в Київській області до 2 тис. У Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Одеській областях близько 300–700 вакансій.

Менша кількість спостерігалася в Запорізькій та Івано-Франківській – 200-250 вакансій. Інші області відзначалися вакансіями із можливістю бронювання з кількістю 100–200 пропозицій. «Ринок вакансій із можливістю бронювання стрімко розвивається: за рік їхня кількість на платформі збільшилася в рази, а в окремих категоріях – у десятки разів. Найбільший попит і пропозиція зосереджені в робітничих спеціальностях, де медіанні зарплати залишаються конкурентними. Інтерес шукачів роботи по Україні теж зріс: відгуків стало в 16 разів більше. Регіонально лідирує Київщина та західні області, де фіксують і найвищі зарплати за такими вакансіями», – розповіли в дослідженні «OLX Робота».

Які середні зарплати на вакансії із бронюванням у жовтні 2025 в різних областях:

Івано-Франківська – 40 тис. грн;

Херсонська та Тернопільська – 35 тис. грн;

Київська – 33,4 тис. грн;

Львівська та Волинська – 32,5 тис. грн.

