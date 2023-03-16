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Стало відомо, яка компанія заплатила половину всіх податків з грального бізнесу за 2022 рік

Новини компаній
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Стало відомо, яка компанія заплатила половину всіх податків з грального бізнесу за 2022 рік
PIN-UP Ukraine є одним із відповідальних лідерів на ринку ліцензійного казино України
фото з відкритих джерел

За 2022 рік ліцензійними представниками ринку азартних ігор було сплачено до державного бюджету 730 млн грн податків

За повідомленням народного депутата України Ярослава Железняка, майже 300 млн грн від загальної суми податків від ігорного бізнесу за 2022 рік сплатила одна компанія з 47 представлених на ринку. Як з’ясувалося – це онлайн-оператор казино PIN-UP Ukraine.

Про це ідеться у статті 24 каналу.

З відкритих джерел та зі слів COO PIN-UP Ukraine Ігоря Зотько стало відомо, що компанія у 2022 році зробила 271,2 млн грн відрахувань до державного бюджету України, з яких 23,4 млн грн – це ліцензійний збір і 247, 8 млн грн – податки. Зокрема, до податкових відрахувань увійшли: податок на прибуток, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ.

«PIN-UP Ukraine є одним із відповідальних лідерів на ринку ліцензійного казино України, який підтримує економіку держави та реалізує велику кількість гуманітарних і благодійних проєктів для українців. За 2022 рік PIN-UP Ukraine сплатила 271 млн гривень податків і ліцензійного збору. І лише за два місяці 2023 року вже направлено до держбюджету 304,8 млн  податкових відрахувань. Наша компанія продовжить розвивати ринок і підтримувати державу», – прокоментував СОО PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.

У PIN-UP додали, що в останній час спостерігають хвилю негативних матеріалів, зокрема начебто накладення санкцій на компанію. На думку Зотько це є нічим іншим, як замовна кампанія проти бренду з метою похитнути позиції та використати турбулентність ринку аби позбутись конкурента. 

Теги: податки ринок онлайн-казино

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