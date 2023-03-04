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В столиці відбудуться сільськогосподарські продовольчі ярмарки (адреси)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
В столиці відбудуться сільськогосподарські продовольчі ярмарки (адреси)
Столичний ярмарок
фото з відкритих джерел

В місті почали роботу сільськогосподарські продуктові ярмарки

В Києві цими вихідними працюватимуть сільськогосподарські продуктові ярмарки. Про це інформує Київська міської державної адміністрації.

За даними столичної влади, продуктові ярмарки відбудуться у кількох районах міста. Мерія оприлюднила перелік локацій, де торгуватимуть підприємці цими вихідними.

4 березня (субота):

  • у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Драйзера);
  • у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку), вул. Василя Порика, 8;
  • у Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
  • у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • у Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.

5 березня (неділя):

  • у Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • у Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • у Подільському районі – вул. Василя Порика, 8;
  • у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

До слова, в Україні до травня цибуля може подорожчати ще на 30% навіть попри те, що імпорт продукту в лютому виріс у 2,5 раза порівняно з січнем. 

Нагадаємо, в Україні суттєво подорожчали помідори. До прикладу, станом на 28 лютого вартість червоних становить 112,55 грн, що майже на 30 грн перевищує середню ціну січня у 83,93 грн.

Теги: місто ярмарок ринок

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