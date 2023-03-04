В столиці відбудуться сільськогосподарські продовольчі ярмарки (адреси)

В місті почали роботу сільськогосподарські продуктові ярмарки

В Києві цими вихідними працюватимуть сільськогосподарські продуктові ярмарки. Про це інформує Київська міської державної адміністрації.

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За даними столичної влади, продуктові ярмарки відбудуться у кількох районах міста. Мерія оприлюднила перелік локацій, де торгуватимуть підприємці цими вихідними.

4 березня (субота):

у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Драйзера);

у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку), вул. Василя Порика, 8;

у Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;

у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

у Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.

5 березня (неділя):

у Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

у Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

у Подільському районі – вул. Василя Порика, 8;

у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

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