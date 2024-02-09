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Покрити борги на енергоринку лиш кредитами «Укренерго» не вдасться – Омельченко

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Покрити борги на енергоринку лиш кредитами «Укренерго» не вдасться – Омельченко
Омельченко: Тільки кредитами «Укренерго» кризу боргів на енергоринку вирішити неможливо
фото з відкритих джерел

«Тариф «Укренерго» не покриває всі витрати, що потрібні для розрахунків з зеленою генерацією»

Повністю закрити питання заборгованостей на ринку електроенергії України лиш завдяки залученню «Укренерго» зовнішніх кредитів неможливо, тому державі треба шукати інші інструменти для погашення боргів, вважає директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. 

«Проблема залишається достатньо гострою. Лише кредитами «Укренерго» її не вирішити», – сказав Омельченко.

Він нагадав, що на початку лютого завдяки залученню «Укренерго» кредитних коштів від ЄБРР компанія перерахувала понад 5 млрд грн на виплату боргів перед ДП «Гарантований покупець», а той в свою чергу зменшив борги перед «зеленою» генерацією.

За його словами, хоч розрахунки і покращились, але все ще не вирішена причина їх виникнення, яка полягає в пільгових тарифах на електроенергію для населення, а також в дефіцитному тарифі на передачу «Укренерго».

«Тариф «Укренерго» не покриває всі витрати, що потрібні для розрахунків з зеленою генерацією. Те, що зараз були направлені великі кошти від «Укренерго», це фактично одні борги переростають в інші», – сказав експерт.

Він зазначив, що проблеми трансформувалися в кредити «Укренерго», бо тариф на передачу досить важко підвищувати через значний супротив промисловців. На його думку, держава має продумати нові моделі фінансування, які дозволять вирішити проблему боргів.

Як повідомлялося, на думку Анастасії Верещинської, директорки Європейсько-Українського енергетичного агентства, інвестори у відновлювану енергетику України хочуть бачити від держави затверджену дорожню карту щодо плану та шляхів погашення боргів в зеленій енергетиці, яка через цю проблему наразі знаходиться в стані виживання.

Експерти вважають, що уряд має забезпечити можливість «Енергоатому» отримати кошти від випуску облігацій під державні гарантії, щоб компанія могла розрахуватись з боргами на енергоринку для стабілізації фінансового стану енергокомпаній, зокрема, зеленої енергетики.

Теги: держава фінансування Укренерго населення

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