Росія рекордно підвищить тарифи на газ для власного населення

За два роки газ подорожчає для росіян на 20%, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну на 34%

Російська влада готується до найбільшого підвищення тарифів на газ для свого населення за останні 11 років, з метою поповнення бюджету «Газпрому», який втратив три чверті свого доходу. Про це повідомляє The Moscow Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що оптові тарифи на газ для російського населення з липня 2024 року будуть збільшені на 11,2%, а з липня 2025 року – ще на 8,2%. За два роки газ подорожчає для росіян на 20%, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну на 34%.

Згідно з відомостями видання, ціни на газ у РФ за останні роки ніколи не підвищувалися настільки стрімко: у 2021 році зростання становило 3%, у 2020 році - 3%, у 2019 році - 1,4%, у 2018 році - 3,4%, у 2017 році - 3,9%, а в 2015 та 2016 роках – по 7,5%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Останнє значуще зростання газових тарифів, а саме на 15%, відзначилося у 2013 році. Проте наразі Кремль намагається компенсувати погіршення фінансового стану «Газпрому» коштом підвищення цін на газ для населення.

Минулого року компанія продала за кордон мінімальний обсяг газу, а у 2023 році газовий експорт з Росії до Європи впав до мінімуму з другої половини 1970-х років - 12,1 млрд кубів за перше півріччя.

У другій половині 2022 року, коли практично всі європейські країни були послідовно відключені від російського газу, "Газпром" зазнав чистих втрат на суму 1,3 трильйона.

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), колишній підрозділ російського газового гіганта «Газпром», відновила торгівлю скрапленим газом із РФ.