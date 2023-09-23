Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія рекордно підвищить тарифи на газ для власного населення

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія рекордно підвищить тарифи на газ для власного населення
фото з відкритих джерел

За два роки газ подорожчає для росіян на 20%, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну на 34%

Російська влада готується до найбільшого підвищення тарифів на газ для свого населення за останні 11 років, з метою поповнення бюджету «Газпрому», який втратив три чверті свого доходу. Про це повідомляє The Moscow Times.

Повідомляється, що оптові тарифи на газ для російського населення з липня 2024 року будуть збільшені на 11,2%, а з липня 2025 року – ще на 8,2%. За два роки газ подорожчає для росіян на 20%, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну на 34%.

Згідно з відомостями видання, ціни на газ у РФ за останні роки ніколи не підвищувалися настільки стрімко: у 2021 році зростання становило 3%, у 2020 році - 3%, у 2019 році - 1,4%, у 2018 році - 3,4%, у 2017 році - 3,9%, а в 2015 та 2016 роках – по 7,5%.

Останнє значуще зростання газових тарифів, а саме на 15%, відзначилося у 2013 році. Проте наразі Кремль намагається компенсувати погіршення фінансового стану «Газпрому» коштом підвищення цін на газ для населення.

Минулого року компанія продала за кордон мінімальний обсяг газу, а у 2023 році газовий експорт з Росії до Європи впав до мінімуму з другої половини 1970-х років - 12,1 млрд кубів за перше півріччя.

У другій половині 2022 року, коли практично всі європейські країни були послідовно відключені від російського газу, "Газпром" зазнав чистих втрат на суму 1,3 трильйона.

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), колишній підрозділ російського газового гіганта «Газпром», відновила торгівлю скрапленим газом із РФ

Читайте також: «Нафтогаз» повідомив, що трапиться з цінами на газ взимку
Теги: підвищення цін населення експорт Газпром тарифи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська Федерація розглядає можливість додатково призвати 450 тисяч осіб
Скільки людей ще може мобілізувати Росія? Буданов назвав шокуючу цифру
25 серпня, 13:10
Сиріл Рамафоса
Чи дійсно Південно-Африканська Республіка постачала зброю в РФ? Результати розслідування
4 вересня, 04:24
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили склад боєприпасів
Генштаб повідомив про успіхи на фронті
27 серпня, 18:38
Канцлер Австрії Карл Нехаммер пояснив свою позицію щодо російського газу
Канцлер Австрії спробував виправдатися за купівлю газу у Росії
6 вересня, 15:31
Асоціації оборонної та охоронної промисловості Чехії зазанчив що війна в Україні активізувала зброярство
Війна в Україні дає надприбутки чеським зброярам
12 вересня, 13:06
Ціни на гречку знизилися: скільки коштує кілограм
Ціни на гречку знизилися: скільки коштує кілограм
20 вересня, 16:17
Зранку Росія накрила вогнем Кривий Ріг
Атака дронів по Одещині, удар по Сумах: ситуація в регіонах
8 вересня, 10:35
Землетрус у Макрокко зруйнував сотні будівель
«Як петарда у руках»: експерт помітив дивну деталь землетрусу у Марокко
12 вересня, 07:59
Росіяни вирішили знищити боєприпас на місці, де його було знайдено
Російський літак загубив «Кинжал»: ракета впала на село у Тульській області (відео)
15 вересня, 15:42

Економіка

Росія рекордно підвищить тарифи на газ для власного населення
Росія рекордно підвищить тарифи на газ для власного населення
Канада обіцяє Україні суттєву макроекономічну допомогу
Канада обіцяє Україні суттєву макроекономічну допомогу
Україна й Канада розширили угоду про вільну торгівлю
Україна й Канада розширили угоду про вільну торгівлю
Росія витратить на війну у 2024 році рекордні 11 трильйонів рублів
Росія витратить на війну у 2024 році рекордні 11 трильйонів рублів
ЄС виділив Україні €1,5 млрд макродопомоги
ЄС виділив Україні €1,5 млрд макродопомоги
Росіяни будуть змушені платити новий податок «на обвал рубля»
Росіяни будуть змушені платити новий податок «на обвал рубля»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Польща назвала умову для скасування ембарго на українське зерно
39K
Адвокат Шуфрича запевняє: клієнт готовий стійко за все відповідати, але є одна умова
23K
Окупація Півдня. Як це відбувалося насправді
12K
Капітан ЗСУ назвав типові порушення ТЦК при мобілізації
11K
Боррель розповів, які наслідки матиме членство України в ЄС
6599
Стало відомо, де ворог намагається ховати військові кораблі

Новини

Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Вчора, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
21 вересня, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
20 вересня, 07:23

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту