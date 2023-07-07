ЗМІ назвали компанії, які отримали рекордний прибуток у Росії торік

Mondelez, Mars і PepsiCo торік мали «шалені продажі» у Росії

Американські компанії Mondelez, Mars та Pepsi залишилися у РФ, оскільки не підпадають під санкції

Компанії Mondelez, Mars Inc. та PepsiCo Inc. мали «шалені продажі» в Росії у 2022 році після заяв про скорочення обсягів продажу своїх товарів у країні-агресорі. Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання посилається на дані податкової служби РФ, згідно з якими обсяги продажу компанії Mondelez Rus’ зросли минулого року на 38% - до 1,1 млрд доларів. Порівняно з 2021 роком компанія збільшила загальний прибуток більш як удвічі, йдеться у публікації.

У річному звіті Mondelez заявила, що зростання прибутків пов’язане з ціноутворенням, збільшенням обсягів і призупиненням реклами, а також додала, що на Росію припадало 4% консолідованих прибутків компанії.

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Компанія Mars торік зафіксувала зростання обсягів продажу на російському ринку на 14% (177 млрд рублів), тоді як прибуток зріс майже на 60% - до 27 млрд рублів.

Доходи PepsiCo у РФ зросли на 16%, а прибуток компанії збільшився учетверо. За даними виробника солодких напоїв, продажі у Росії склали 5% консолідованого чистого доходу за 2022 рік, роком раніше вони становили 4%.

Американські компанії не залишили російський ринок, оскільки вони не є підсанкційними, водночас усі три заявили, що продаватимуть лише «необхідні» продукти, зазначає видання.

Гендиректор PepsiCo Рамон Лагуарта заявив у вересні про призупинення продажу міжнародних брендів, зокрема 7Up та Pepsi у Росії.

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Mondelez заявила у червні про скорочення діяльності, припинення нових капіталовкладень, запуску нових продуктів та витрат на рекламу в російських ЗМІ.

Глобальний президент Mars Wringley Ендрю Кларк теж заявив, що Mars мінімізує свою діяльність у Росії.

Раніше повідомлялося, що європейська нафтогазова компанія Shell досі не вийшла з ринку РФ та продовжує торгувати російським газом, хоча обіцяла припинити це.

Також одна з литовських компаній таємно забезпечує РФ тепловізорами для війни в Україні.