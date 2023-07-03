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Видобуток газу в Росії впав до історичного мінімуму. Bloomberg пояснив, чи врятує економіку Китай

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Видобуток газу в Росії впав до історичного мінімуму. Bloomberg пояснив, чи врятує економіку Китай
Росія досягла мінімального видобутку газу
фото: ілюстративне

Після перемоги України у війні Москві буде дуже непросто повернутися на європейський газовий ринок

Схоже, Росія обрала максимально невдалу стратегію заморозити Європу, щоб досягти поступок у війні з Україною. Це обернулося для російської газової промисловості повним провалом, якого вона не бачила за півстоліття своєї сучасної історії.  Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Обсяги газовидобутку в РФ скорочуються з двозначною швидкістю другий рік поспіль, а порівняно з довоєнними рівнями зникли на 24%, випливає зі статистики Росстату. Це історично мінімальний рівень газовидобутку у країні-агресорці. 

Наприкінці весни, згідно з офіційними даними, в країні було видобуто тільки 48,2 млрд. кубометрів газу, хоча у травні 2022 року це було 57,5 ​​млрд. кубів, а в довоєнному травні-2021 – 63,1 млрд. кубометрів.

Подібне падіння але у значно менших масштабах – на 20% – Росстат фіксував лише одного разу – 2009 року, на тлі глобальної фінансової кризи. Проте тоді обсяги газовидобутку менш ніж за рік повернулися до норми в міру відновлення світової економіки.

Навіть після розвалу СРСР, коли газова промисловість стискалася чотири роки поспіль, обсяги не падали так стрімко: 1991 року Росія видобувала 643 млрд кубометрів, а 1997-го, на «дні» пострадянського періоду – 571 млрд (-11%).

Маючи найбільші у світі запаси газу, які оцінюються в 67 трлн кубометрів, Росія виявилася без можливості його продавати після того, як Кремль спочатку зажадав від європейських клієнтів оплачувати постачання «в рублях», а потім послідовно відключив від труби всі країни, які відмовилися прийняти ультиматум. 

І хоча влада плекає надію розгорнути газові потоки на схід і створити «газовий хаб» у Туреччині, насправді подіти зайвий газ просто нікуди: близько 90 млрд кубометрів щорічного видобутку залишилося без покупців. 

Китай, згідно з планом експлуатації газопроводу «Сила Сибіру», придбає цього року 22 млрд кубометрів газу – у 7 разів менше, ніж до війни імпортував Євросоюз. А пропозиція президента Володимира Путіна наростити прокачування до 100 млрд кубів, озвучена на зустрічі із Сі Цзіньпіном у Кремлі, залишилася без відповіді. Замість нової російської труби, одне будівництво якої займе не менше п'яти років і коштуватиме мільярди доларів, Китай дав добро проекту газопроводу з Туркменії.

Навіть за умови, коли війна закінчується, режим Путіна руйнується, а Москва намагається нормалізувати відносини із Заходом, повернутися на європейський газовий ринок буде непросто. Росія порушила довіру бізнесу та урядів у Європі. І потрібен час, щоб заново вибудувати цю довіру та повернутися з будь-якими додатковими обсягами газу.

Минулого року «Газпром» продав на зовнішні ринки 100 млрд. кубів – мінімальний обсяг з останніх років Радянського Союзу. Цього ж року, за прогнозом уряду, експорт стиснеться ще вдвічі і стане рекордно низьким з кінця 1970-х років – близько 50 млрд. кубометрів.

Як результат, «Газпром» «найближчими роками може зіткнутися з серйозною загрозою своєї фінансової стабільності». У 2022-му чистий прибуток компанії скоротився на 41%, а в другому півріччі «Газпром» взагалі отримав чистий збиток у розмірі 1,2 трлн рублів. «Грошова подушка« компанії за рік стиснулася вдвічі – з 2 до 1,1 трлн рублів.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає можливість залучення підземних сховищ газу для забезпечення потреб ЄС. Лідери країн Євросоюзу побоюються, що наступна зима не буде м'якою і доведеться «зупиняти промислові виробництва». Щоб запобігти цьому, країни намагаються створити максимальні запаси газу. Наразі підземні сховища газу Євросоюзу зайняті на 70%, і за поточних темпів накопичення вони будуть повністю заповнені до початку вересня.

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Теги: росія газ Газпром експорт промисловість транзит Москва

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