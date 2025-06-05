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В'єтнам зняв обмеження щодо кількості дітей у родині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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В'єтнам зняв обмеження щодо кількості дітей у родині
В'єтнам дозволив мати родинам більше двох дітей
фото із відкритих джерел

В'єтнам скасовує політику «двох дітей», щоб зупинити падіння народжуваності  

Влада В'єтнаму скасувала політику, яка обмежує кількість дітей у сім'ї до двох, щоб зупинити падіння народжуваності в країні. Як повідомляє «Главком», про це повідомляє агентство Bloomberg.

«В'єтнам скасував давню політику, яка обмежує кількість дітей у сім'ї, оскільки країна бореться зі зниженням народжуваності, що створює демографічну кризу, яка може підірвати перспективи майбутнього зростання», – йдеться у матеріалі.

За даними агентства, в'єтнамська влада дозволила парам самим вирішувати, коли заводити дітей і в якій кількості. Раніше місцевий закон дозволяв мати лише одну чи двох дітей на сім'ю, крім особливих випадків. Членам правлячої Комуністичної партії В'єтнаму за порушення загрожує зменшення премії чи звільнення з посади.

Обмеження було запроваджено 1988 року, коли загальний коефіцієнт народжуваності становив понад чотирьох дітей на жінку.

«Рівень народжуваності в країні в грудні впав до рекордно низького рівня: загальний коефіцієнт народжуваності знизився до 1,91 дитини на жінку», – уточнює Bloomberg.

До слова, до 2070 року в Україні пенсіонерів стане більше, ніж працездатних. Аналітики попереджають про складну демографічну ситуацію в Україні. За прогнозами ООН, якщо не буде вжито дієвих політичних заходів, населення країни скоротиться до 32 млн осіб до 2050 року. Паралельно відбуватиметься значне старіння нації: вже у 2070 році кількість людей віком 60+ (11,1 млн) перевищить число працездатного населення (18-59 років) – 10,9 млн. Це створить критичний тиск на системи охорони здоров’я, соціальної підтримки та пенсійного забезпечення. 

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Теги: В'єтнам демографічна криза населення обмеження

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