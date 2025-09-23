Мита Трампа змінюють споживчі звички: європейці уникають американських товарів

Споживачі єврозони скорочують витрати через побоювання щодо тарифів та уникають товарів зі США, заявляє ЄЦБ

Європейські споживачі змінюють свої звички, готуючись до можливого введення американських мит. Вони відмовляються від товарів зі США і скорочують свої необов'язкові витрати, йдеться у дослідженні, опублікованому Європейським центральним банком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Згідно з опитуванням ЄЦБ, близько 26% респондентів заявили, що відмовилися від купівлі американських товарів, а 16% повідомили про загальне скорочення витрат.

Домогосподарства з високим доходом частіше відмовляються від американських товарів.

Домогосподарства з низьким доходом схильні скорочувати свої загальні витрати.

Скорочення витрат переважно стосується необов'язкових покупок, тоді як витрати на товари першої необхідності залишаються без змін. ЄЦБ також відзначив, що фінансова грамотність впливає на ці рішення.

Зазначається, що невизначеність щодо мит впливає на ключові сектори європейської економіки. Деякі споживачі вже скоригували свої інфляційні очікування у бік підвищення, що свідчить про те, що вплив мит може не бути тимчасовим.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до Європейського Союзу з пропозицією запровадити мита в розмірі 100% на товари з Індії та Китаю. Ця ініціатива є частиною спільних зусиль, спрямованих на посилення економічного тиску на Росію.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії.

Нагадаємо, на початку серпня Дональд Трамп погрожував запровадити жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити Путіна припинити війну проти України. Спершу він встановив дедлайн – 8 серпня – та згодом відмовився від цього терміну після того, як Путін погодився на особисту зустріч.