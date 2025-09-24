Заява Трампа спричинила зростання акцій оборонних компаній в Європі

Акції оборонних компаній зросли після неочікуваних заяв Трампа щодо України

Акції європейських оборонних компаній отримали новий поштовх до зростання після коментарів президента США Дональда Трампа, який заявив, що Україна може повернути всі окуповані Росією землі. Трамп висловився після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Заява спричинила зростання індексу оборонних компаній на 1,1%, що перевищило показники загальноєвропейського індексу STOXX 600. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Дональд Трамп опублікував свої коментарі на платформі Truth Social, зазначивши, що Києву слід діяти зараз, оскільки Москва стикається з «великими» економічними проблемами. Раніше Трамп виступав за територіальні поступки України заради миру.

За словами інвестиційного стратега Saxo Markets Ніла Вілсона, зміна риторики Трампа є «суттєвим зрушенням» і може свідчити про тривалішу війну та тверду підтримку України з боку США.

«Те, що Україна повертає свою територію, здається помітним зрушенням порівняно з тим, як це було лише кілька тижнів тому, коли він був налаштований укласти земельну угоду з Путіним без України. Це саме по собі є суттєвим зрушенням у перспективі та може свідчити про те, що війна триває довше (і) що підтримка США НАТО є твердою. Водночас зростання напруженості між НАТО та Росією є явним поштовхом для торгів акціями оборонних компаній», – сказав Ніл Вілсон.

Акції таких компаній, як BAE Systems (+1,4%), Rheinmetall (+2%) та Saab (+5%), значно зросли. Експерти пов'язують це з очікуваннями збільшення державних витрат на безпеку, адже країни НАТО зобов’язалися витрачати 3,5% ВВП на оборону, що значно перевищує поточні показники.

Нагадаємо, після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна може відвоювати не тільки свої території, а й піти далі, різко знизився індекс Мосбіржі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані біржі.

Індекс Мосбіржі з додатковим кодом (IMOEX2) знизився нижче рівня 2700 пунктів, досягнувши 2690,97 пункту. Таким чином, індекс зменшився на 2,16%.

Як відомо, 14 липня індекс Мосбіржі опускався до 2616 пунктів. Тоді зʼявилася інформація, що Трамп остаточно розчарувався в переговорах з Москвою і має намір передати Україні наступальну зброю.