Головна Світ Політика
search button user button menu button

США відстають від України у виробництві дронів у рази – Пентагон

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
США відстають від України у виробництві дронів у рази – Пентагон
Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що адміністрація Дональда Трампа планує інвестувати $56 млрд у розвиток безпілотних технологій
фото: Департамент війни США

Метц: компоненти для дронів, зокрема напівпровідники, залишаються для США серйозною проблемою

Українська оборонна промисловість цього року виготовить від шести до семи мільйонів малих ударних FPV-дронів – приблизно 500 тисяч щомісяця. Для порівняння, американська програма Drone Dominance вартістю $1,1 млрд до лютого 2027 року сукупно замовить трохи менше ніж 200 тисяч таких безпілотників. Про це заявив заступник директора та головний операційний директор Підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіс Метц, пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Найважчий етап

Метц відповідає за розбудову американської індустрії дронів і з осені 2025 року керує програмою Пентагону Drone Dominance. За його словами, США досі перебувають на початковому й найважчому етапі цієї роботи, а обсяг їхнього виробництва становить лише частку від українського.

«Набагато важче пройти шлях від нуля до двохсот тисяч», – сказав Метц.

Він додав, що нарощувати випуск буде легше, коли у США з'явиться власна потужна виробнича база. Водночас Пентагон запровадив правила, за якими військові дрони мають виробляти з американських деталей, що ускладнює різке нарощування виробництва. 23 липня відомство оприлюднило оновлений документ про вимоги до ланцюга постачання, у якому кінцевою метою уряду названо «повністю вітчизняний» ланцюг постачання малих безпілотних авіаційних систем.

Проблема з компонентами

Метц визнав, що складніші для пошуку компоненти, зокрема напівпровідники, залишаються для США значно більшою проблемою і поза межами дронової програми. Наступним етапом Drone Dominance стане випробування Gauntlet II на військовій базі Форт-Карсон у штаті Колорадо в серпні 2026 року, де змагатимуться 19 компаній. Жоден дрон-учасник не може містити заборонених деталей – зокрема китайських безколекторних двигунів чи акумуляторів.

«Це стає дедалі складніше», – сказав Метц, додавши, що переважна більшість дронів, закуплених на попередньому етапі програми, ймовірно, мала саме китайські двигуни.

Попри це, посадовець очікує, що зрештою США зрівняються з українською індустрією дронів.

«Не бачу причин, чому б нам не стати чемпіонами світу і в цьому», – сказав Метц.

Українські компанії в грі

На випробування Gauntlet II запросили шість українських компаній – усі вони або вже створили спільні підприємства з американськими виробниками, або рухаються до цього. За словами Метца, українські компанії мають локалізувати виробництво у США, щоб отримати майбутні замовлення. Reuters пише, що така схема покликана перетворити український бойовий досвід на американські виробничі потужності замість формування залежності від імпорту.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявляв, що адміністрація Дональда Трампа планує інвестувати $56 млрд у розвиток безпілотних технологій, активно переймаючи досвід України щодо швидкого нарощування виробництва.

Нагадаємо, за оцінками Fox News, у 2026 році Україна планує випустити понад сім мільйонів безпілотників – майже вдвічі більше, ніж торік, а колишні генерали НАТО визнають український досвід ключовим для трансформації альянсу.

Читайте також:

Теги: Пентагон Україна безпілотник Піт Гегсет правила промисловість дрон військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тім Пул зробив нову заяву про Україну
Відомий критик України зі США несподівано підтримав Київ
24 липня, 08:44
Знайомство з БпЛА у російських школах починається вже з 5-го класу
Росія готує ціле покоління пілотів дронів зі школи – дослідження
24 липня, 04:50
Кожна лопать має довжину 74 метри, важить близько 25 тонн
Підприємство на Закарпатті виготовило десяту лопать для вітротурбін: пояснюємо, чому це важливо (фото)
30 червня, 11:00
Українські удари знизили виробництво хімпрому в РФ
Росія втратила частину виробництва хімічної продукції
6 липня, 06:20
Пєсков повторив твердження Путіна про те, що Костянтинівка нібито перебуває під контролем російських військ
Кремль відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним у Костянтинівці
4 липня, 19:21
Президент Чехії озвучив тривожний прогноз щодо планів Путіна
Президент Чехії назвав дедлайн для завершення війни в Україні
9 липня, 12:57
Християнський корпус та Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» продовжують системно підтримувати Сили оборони
Християнський корпус та фонд «Надія» посилили партнерство з 225-м полком
13 липня, 13:37
Україна може втратити шанс отримати польські МіГ-29
Польща висунула Україні нову умову для передачі МіГ-29
Вчора, 18:15
За словами глави Кремля, РФ «не починала бойових дій»
«Росія не починала війну». Путін видав цинічну заяву про агресію проти України
26 липня, 19:53

Політика

США відстають від України у виробництві дронів у рази – Пентагон
США відстають від України у виробництві дронів у рази – Пентагон
Путін заклав у бюджет РФ ще три роки війни проти України
Путін заклав у бюджет РФ ще три роки війни проти України
21-й пакет санкцій проти РФ може стати останнім – FT
21-й пакет санкцій проти РФ може стати останнім – FT
Трамп відповів на слова Зеленського про російську допомогу Ірану
Трамп відповів на слова Зеленського про російську допомогу Ірану
Візит Зеленського до Британії, засідання Радбезу ООН. Головне за 27 липня 2026
Візит Зеленського до Британії, засідання Радбезу ООН. Головне за 27 липня 2026
Зеленський і Бернем піднялися на палубу корабля «Черкаси» у Портсмуті (фото)
Зеленський і Бернем піднялися на палубу корабля «Черкаси» у Портсмуті (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
141K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
132K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
118K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Вчора, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua