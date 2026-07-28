США відстають від України у виробництві дронів у рази – Пентагон

Метц: компоненти для дронів, зокрема напівпровідники, залишаються для США серйозною проблемою

Українська оборонна промисловість цього року виготовить від шести до семи мільйонів малих ударних FPV-дронів – приблизно 500 тисяч щомісяця. Для порівняння, американська програма Drone Dominance вартістю $1,1 млрд до лютого 2027 року сукупно замовить трохи менше ніж 200 тисяч таких безпілотників. Про це заявив заступник директора та головний операційний директор Підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіс Метц, пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Найважчий етап

Метц відповідає за розбудову американської індустрії дронів і з осені 2025 року керує програмою Пентагону Drone Dominance. За його словами, США досі перебувають на початковому й найважчому етапі цієї роботи, а обсяг їхнього виробництва становить лише частку від українського.

«Набагато важче пройти шлях від нуля до двохсот тисяч», – сказав Метц.

Він додав, що нарощувати випуск буде легше, коли у США з'явиться власна потужна виробнича база. Водночас Пентагон запровадив правила, за якими військові дрони мають виробляти з американських деталей, що ускладнює різке нарощування виробництва. 23 липня відомство оприлюднило оновлений документ про вимоги до ланцюга постачання, у якому кінцевою метою уряду названо «повністю вітчизняний» ланцюг постачання малих безпілотних авіаційних систем.

Проблема з компонентами

Метц визнав, що складніші для пошуку компоненти, зокрема напівпровідники, залишаються для США значно більшою проблемою і поза межами дронової програми. Наступним етапом Drone Dominance стане випробування Gauntlet II на військовій базі Форт-Карсон у штаті Колорадо в серпні 2026 року, де змагатимуться 19 компаній. Жоден дрон-учасник не може містити заборонених деталей – зокрема китайських безколекторних двигунів чи акумуляторів.

«Це стає дедалі складніше», – сказав Метц, додавши, що переважна більшість дронів, закуплених на попередньому етапі програми, ймовірно, мала саме китайські двигуни.

Попри це, посадовець очікує, що зрештою США зрівняються з українською індустрією дронів.

«Не бачу причин, чому б нам не стати чемпіонами світу і в цьому», – сказав Метц.

Українські компанії в грі

На випробування Gauntlet II запросили шість українських компаній – усі вони або вже створили спільні підприємства з американськими виробниками, або рухаються до цього. За словами Метца, українські компанії мають локалізувати виробництво у США, щоб отримати майбутні замовлення. Reuters пише, що така схема покликана перетворити український бойовий досвід на американські виробничі потужності замість формування залежності від імпорту.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявляв, що адміністрація Дональда Трампа планує інвестувати $56 млрд у розвиток безпілотних технологій, активно переймаючи досвід України щодо швидкого нарощування виробництва.

Нагадаємо, за оцінками Fox News, у 2026 році Україна планує випустити понад сім мільйонів безпілотників – майже вдвічі більше, ніж торік, а колишні генерали НАТО визнають український досвід ключовим для трансформації альянсу.