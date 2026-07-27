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Соціологи з'ясували, що для українців є основою економічного зростання

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Соціологи з'ясували, що для українців є основою економічного зростання
Промисловість є основою багатства та безпеки країни: соціологи з’ясували, яку галузь українці вважають головною 
фото: depositphotos.com

Промисловість для українців є основою економічного зростання та безпеки країни – результати соцопитування 

Більшість українців вважають розвиток великої промисловості ключовим фактором економічного зростання, добробуту населення, зміцнення обороноздатності держави та майбутнього відновлення України. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією Gradus на замовлення Федерації роботодавців України. 

Зокрема, 81% респондентів погоджуються з тим, що високий рівень життя в економічно розвинених країнах забезпечується саме потужним розвитком промисловості. Високу роль респонденти також відводять аграрному сектору (71%) та добувній галузі (78%).

Аграрний сектор та велика промисловість, на думку респондентів (41% кожна), також є головними донорами бюджету і головними експортними галузями країни (54% і 39% відповідно).

Переважна більшість (80% опитаних) вважають, що велика промисловість здатна забезпечити добробут громадян, а понад 84% переконані, що її розвиток матиме значний вплив на економічне відновлення країни.

Окремо респонденти підкреслюють роль промисловості у сфері безпеки: 80% респондентів визначили, що вона є критично важливою для обороноздатності держави.

Також українці позитивно оцінили вплив переробної (83%) та добувної (82%) промисловості на економіку. Переважна більшість (81%) підтримує ідею створення державних програм розвитку промислових підприємств.

Понад 80% опитаних підтримують ідею зниження податкового навантаження на бізнес як інструмент стимулювання інвестицій та економічного зростання. При цьому співставна частка вважає, що інвестиції у виробництво приносять користь не лише бізнесу та власникам, а й державі та суспільству через створення робочих місць, розвиток регіонів і наповнення бюджету.

Як відомо, до вторгнення важка промисловість України формувала 24,8% ВВП ($200 млрд) і давала понад $40 млрд валютної виручки щороку. Після 2022 року промисловість просіла на 37%, економіка – майже на 30%, а частка індустрії у ВВП знизилась до 19%.

Раніше в Українському інституті майбутнього оприлюднили прогноз, за яким, у разі збереження нинішньої промислової політики, вже до 2035 року економіка України сукупно втратить $260–300 млрд ВВП, експорту та податкових надходжень. Це еквівалентно приблизно $75–80 млн втрат щодня, або близько $3 млн щогодини. Крім того, країна може втратити понад 800 тисяч робочих місць, що ще більше поглибить демографічну та економічну кризу.

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Теги: економіка інвестиції бізнес промисловість

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