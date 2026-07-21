Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Вступ 2026: які професії стануть найбажанішими для держави

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Вступ 2026: які професії стануть найбажанішими для держави
Найбільше зростання потреби у кадрах прогнозують у будівельній та переробній галузях
фото ілюстративне

Бабак: до 2036 року економіці знадобиться на 1,7 млн працівників більше

Україна вперше сформувала державне замовлення на підготовку фахівців не лише на основі побажань вишів, а й на прогнозі реальних потреб економіки на 10 років наперед. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

Що змінюється

За словами нардепа, ідею довгострокового прогнозування розробляли майже два роки, а закладена вона у законопроєкті №10399 про освітні гранти, який чекає на друге читання. Щоб не відкладати реформу до ухвалення закону, уряд запустив нові правила через експериментальну постанову. Тепер держава визначає, скільки фахівців готувати вишам, спираючись на реальні потреби ринку праці, а не лише на плани самих закладів освіти.

Бабак наголосив, що йдеться не про поділ професій на «потрібні» й «непотрібні» та не про обмеження вибору спеціальності для вступників – прогноз лише допомагає точніше планувати державну політику в освіті.

Скільки працівників знадобиться економіці

Згідно з розрахунками, загальна потреба економіки у зайнятих зростатиме:

  • з 12,9 млн осіб у 2025 році;
  • до 13,6 млн у 2030 році;
  • до 14,6 млн у 2036 році.

Тобто за 10 років українській економіці знадобиться приблизно на 1,7 млн працівників більше, ніж зараз. Найшвидше попит зростатиме на стику відбудови, виробництва, інженерії та управління складними проєктами.

Будівництво і промисловість – головні драйвери

Найбільше зростання прогнозують у будівельній сфері – з 520 тис. зайнятих у 2025 році до 1,24 млн у 2036-му, тобто більш ніж удвічі. Це пов'язано не лише з відбудовою, а й з модернізацією житлової, транспортної та енергетичної інфраструктури. Зростатиме попит на будівельників, інженерів, архітекторів, проєктувальників та менеджерів інфраструктурних проєктів.

У переробній промисловості кількість зайнятих може збільшитися майже на 400 тис. – до понад 1,7 млн у 2036 році. Йдеться передусім про технологів, інженерів виробництва, операторів обладнання та фахівців з контролю якості.

Ще один сектор зі значним потенціалом – професійна, наукова та технічна діяльність (інженерні послуги, консалтинг, дослідження): попит тут може зрости майже на 75%, з 500 тис. до 880 тис. осіб.

Медицина, освіта, аграрний сектор та ІТ

Стабільно високою залишиться потреба у медичних і соціальних працівниках – кількість зайнятих у цій сфері зросте з 860 тис. до майже 945 тис. Це пов'язують зі старінням населення та наслідками війни, які підвищують попит на реабілітацію й психологічну підтримку.

У сільському господарстві загальна зайнятість поступово скорочуватиметься – до 1,57 млн у 2036 році, хоча в 2027–2030 роках прогнозують тимчасове зростання до 1,81 млн. У сфері інформації та телекомунікацій чисельність працівників теж дещо зменшиться (з 290 до 263 тис.), проте роль ІТ в економіці зростатиме за рахунок продуктивності – цифрові навички стають необхідними практично в усіх професіях.

Кількість зайнятих в освіті залишиться майже незмінною (близько 1,23 млн), а головним викликом стане не збільшення штату, а оновлення кваліфікацій викладачів.

Скільки нових кадрів знадобиться найближчим часом

Окремо оцінили потребу саме в нових працівниках – тих, хто має прийти на ринок праці для заміщення тих, хто виходить на пенсію чи мігрує. У 2032–2036 роках економіці знадобиться близько 2,62 млн нових працівників, найбільше – серед:

  • кваліфікованих робітників з інструментом;
  • фахівців технічних спеціальностей;
  • працівників сфери торгівлі та послуг;
  • робітників машинобудування й металургії;
  • технічних службовців.

У Верховній Раді підкреслюють, що цей прогноз не обмежує вибір професії для вступників, а слугує інструментом стратегічного планування державного замовлення.

Нагадаємо, детальніше про правила вступної кампанії-2026, графік НМТ і особливості зарахування на бюджет ми розповідали в повному гіді для вступників.

Теги: бюджет професії вступна кампанія правила держава промисловість ринок машинобудування освіта обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марина Ставнійчук, заслужена юристка, конституціоналістка, членкиня Венеційської комісії (2009-2013 рр.)
Марина Ставнійчук: Автори Конституції виявилися набагато мудрішими, ніж прийнято думати
15 липня, 11:27
Обмеження запровадили, щоб уникнути помилок під час обробки заяв
У «Резерв+» тимчасово недоступні окремі сервіси: на що це вплине 
24 червня, 08:32
Влада Казахстану визнає, що останнім часом різке зростання споживання бензину спостерігається саме в областях, які межують із Росією
Казахстан обмежив в'їзд автомобілів через паливну кризу в Росії
8 липня, 21:13
У низці регіонів Росії на заправках шикуються черги через нестачу бензину і дизелю
Черги на заправках: Росія офіційно визнала дефіцит бензину через НПЗ
11 липня, 07:54
Пальне дорожчає майже втричі швидше за загальну інфляцію в Росії
Паливна криза в Росії: дефіцит вдарив по цінах на харчі
12 липня, 00:18
НМТ залишається основним вступним випробуванням до вишів
НМТ-2026: офіційно оголошено два предмети з найгіршими оцінками
16 липня, 16:01
Інфрачервона камера в салоні автомобіля відстежує напрямок погляду та рухи голови водія
Камери в нових автомобілях ЄС почали стежити за водієм
18 липня, 06:59
Шуфрич-молодший відмовився коротко стригтися відповідно до статуту
Елітна мобілізація: син нардепа Шуфрича «бусифікований» на VIP-умовах
Вчора, 13:00
Наразі у «Метінвест Політехніці» вже навчається понад 50 ветеранів
«Метінвест Політехніка» відкрила прийом заяв на бакалаврат: для ветеранів вступ спрощений
Сьогодні, 13:48

Наука та освіта

Вступ 2026: які професії стануть найбажанішими для держави
Вступ 2026: які професії стануть найбажанішими для держави
Вступ до коледжів-2026: оголошено графік співбесід та творчих конкурсів
Вступ до коледжів-2026: оголошено графік співбесід та творчих конкурсів
«Метінвест Політехніка» відкрила прийом заяв на бакалаврат: для ветеранів вступ спрощений
«Метінвест Політехніка» відкрила прийом заяв на бакалаврат: для ветеранів вступ спрощений
Вступна кампанія-2026: опубліковано перші списки абітурієнтів
Вступна кампанія-2026: опубліковано перші списки абітурієнтів
Названо найдешевші спеціальності в українських університетах у 2026 році
Названо найдешевші спеціальності в українських університетах у 2026 році
100 тис. грн – не межа. Названо найдорожчі спеціальності для вступників-контрактників у 2026 році
100 тис. грн – не межа. Названо найдорожчі спеціальності для вступників-контрактників у 2026 році

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
83K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Сьогодні, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua