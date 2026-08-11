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Глава спілки виробників будматеріалів пояснив, чому будівництво стрімко подорожчає

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Глава спілки виробників будматеріалів пояснив, чому будівництво стрімко подорожчає

Салій: Підвищення тарифів Укрзалізниці переведе бізнес до автоперевезень та збільшить ціни

Підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізницею» призведе до скорочення обсягів залізничних перевезень, а частина вантажів може перейти на автомобільний транспорт або подорожчати для кінцевого споживача, вважає керівник Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій.

«Коли приходить новий уряд, у нього дуже часто є бажання швидко вирішити певні питання. Дуже прикро, що ніхто не заглибився з нового керівництва в сенс тих пропонованих змін і не провів консультацій із громадськістю», – сказав він.

За його словами, наслідком підвищення тарифів стане скорочення бази вантажних перевезень. Підприємства, які матимуть можливість перейти на автомобільні перевезення, скористаються такою альтернативою, а решта буде змушена закладати додаткові витрати у кінцеву ціну продукції.

«Економічного дива не станеться. Буде скорочена база перевезень по максимуму. Всі, хто міг піти в автомобільну тягу, підуть в автомобільну тягу або просто будуть підвищувати кінцеві ціни для пересічних споживачів», – зазначив Салій.

Він також звернув увагу на те, що підвищення тарифів відбувається на тлі низки інших факторів, які погіршують становище українських виробників, зокрема обмежень експорту до ЄС, запровадження механізму CBAM та проблем із морською логістикою.

Окремо Салій назвав перспективним законодавчі ініціативи щодо спрямування частини коштів, які українські підприємства сплачують у межах механізму CBAM, на модернізацію виробництва. За його словами, наразі зареєстровано три відповідні законопроєкти, які мають бути розглянуті парламентом.

Водночас, за словами представника галузі, Україна також веде переговори з Європейським Союзом щодо можливого перехідного періоду для застосування CBAM.

Салій вважає, що держава має розробити комплексні заходи підтримки промисловості, особливо напередодні опалювального сезону та майбутнього відновлення країни.

«Все подорожчає», – прогнозує він, зазначаючи, що без системної державної політики підвищення тарифів на енергію та транспорт матиме негативний вплив на українських виробників.

За його словами, під час повоєнної відбудови Україні також доведеться запроваджувати спеціальні умови для вітчизняних виробників, оскільки українська продукція конкуруватиме з товарами з ЄС та інших країн.

Теги: бізнес будівництво перевезення

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