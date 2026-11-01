Росія посилила наступ у одній із прикордонних областей

Рух окупантів помітний на Харківщині та на Сумщині

На Харківщині фіксують найбільшу активність російських окупантів серед прикордонних напрямків

Росіяни продовжують щоденно тероризувати прикордонні села Чернігівської, Харківської та Сумської областей регулярними обстрілами. Водночас на півночі Харківщини ворожі піхотні підрозділи активізували штурми та намагаються задіяти важку техніку, аби розширити контрольовану територію. Як інформує «Главком», про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, рух окупантів помітний на Харківщині та на Сумщині. Спроби локальних атак фіксуються в Шосткинському та Конотопському районах. Загалом, активність ворога у Сумській області помітно нижча, ніж у Харківській.

Найбільша кількість спроб атак і застосування озброєння та техніки фіксується саме на Харківщині. Росіяни прагнуть окупувати нові території. Найбільш активні росіяни на смузі оборони бригади «Гарт».

«Зараз більше спроб атак і застосування ворогом озброєння і техніки відбувається саме по напрямку Харківської області», – каже Демченко.

Водночас на Чернігівщині загарбники наразі не мають у своєму розпорядженні достатнього угруповання сил для ведення наступальних дій.

Демченко також зазначив, що діяльність російських ДРГ у прикордонних областях останнім часом суттєво скоротилася.

Нагадаємо, російські військові під час оголошеного перемир’я на час гуманітарної операції в окупованих Олешках на Херсонщині здійснювали скиди з безпілотників, намагаючись дискредитувати Сили оборони України та звинуватити українську сторону в порушенні режиму припинення вогню.

Також квадроцикли та наземні роботизовані комплекси (НРК) будуть їздити до позицій тунелями. Сили оборони перейшли в режим безупинного створення фортифікацій та інженерних рішень для піхоти і логістики.