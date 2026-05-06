Відсутність рішення проблеми пасажирських збитків «Укрзалізниці» може призвести до дефолту компанії – ЗМІ

Христина Жиренко
Відмова частини власників облігацій підтримати реструктуризацію боргу «Укрзалізниці» посилює фінансовий тиск на компанію. Але ключовою причиною проблем є системне недофінансування пасажирських перевезень, яке фактично перекладається на вантажний сегмент. Про це йдеться в аналітиці Центру транспортних стратегій.

Зараз компанія намагається реструктурувати близько $1,1 млрд боргу, запропонувавши кредиторам списання 20% та прив’язку виплат до обсягів перевезень. Однак частина інвесторів не погодилась на ці умови та наполягає на підвищенні тарифів на вантажні перевезення.

Водночас аналітики застерігають: подальше зростання тарифів лише поглибить кризу. За останні роки їх підвищення вже призвело до скорочення вантажної бази: клієнти переходять на автотранспорт, а українська продукція втрачає конкурентоспроможність.

За оцінками експертів, підвищення вантажних тарифів на 37% може скоротити обсяги перевезень на 15% (близько 27 млн тонн на рік). У результаті доходи компанії зростуть значно менше очікуваного, а державний бюджет недоотримає десятки мільярдів гривень податків.

Ключовою проблемою залишається модель фінансування компанії: прибутки від вантажних перевезень роками спрямовуються на покриття збитків пасажирського сегмента. Лише у 2022–2025 роках збитки від пасажирських перевезень перевищили 67 млрд грн, тоді як операційний прибуток від вантажів склав 59 млрд грн.

Таким чином, вантажний сегмент уже не здатен компенсувати ці втрати. Це підриває фінансову стійкість компанії та обмежує інвестиції в інфраструктуру. Це фактично вичерпана модель, яка руйнує конкурентоспроможність залізниці.

У дослідженні наголошується, що без переходу до прямого державного фінансування пасажирських перевезень, як це практикується в країнах ЄС, ситуація лише погіршуватиметься. Невирішення цього питання створює ризики не лише для тарифної політики, а й для виконання боргових зобов’язань компанії.

Експерти вказують, що за відсутності системних рішень щодо компенсації пасажирських збитків та перегляду підходів до реструктуризації боргу, «Укрзалізниця» може опинитися перед загрозою дефолту.

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) заявили, що підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення на 37% може призвести до скорочення ВВП на 96 млрд грн, зменшення валютної виручки на 2,4 млрд дол, та зниження податків на 36 млрд грн. Крім того, дорога логістика – це шлях до подальшого скорочення обсягів виробництва та ризик деіндустріалізації, тому критично важливо не підвищувати тарифи на вантажі до кінця воєнного стану.

