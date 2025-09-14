«Укрзалізниця» змінила маршрути низки потягів через пошкодження на Київщині

Потяги, що зазвичай проходять через станцію Боярка, тимчасово курсуватимуть зміненими шляхами

Внаслідок надзвичайної ситуації, що спричинила пошкодження інфраструктури поблизу Києва, «Укрзалізниця» повідомила про зміну маршрутів низки поїздів у ніч на неділю, 14 вересня. Про це інформує «Главком» з посиланням на телеграм-канал «Укрзалізниці».

Потяги, що зазвичай проходять через станцію Боярка, тимчасово курсуватимуть зміненими шляхами. Замість ділянки Здолбунів – Козятин-2 вони прямуватимуть через Коростень. Об'їзд ділянки Жмеринка – Фастів-1 здійснюватиметься через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.

У зв'язку з цим, потяг №23 Київ – Хелм уже прямує новим маршрутом через Коростень із затримкою, яку «Укрзалізниця» обіцяє скоротити. Пасажирів, які очікують на станції Бердичів, забере поїзд №31.

Також змінено маршрути поїздів:

№139 Київ – Кам’янець-Подільський;

№141/143 Суми, Чернігів – Рахів;

№21/103 Краматорськ, Харків – Львів.

Нагадаємо, у ніч на 14 вересня поблизу Василькова, що на Київщині, пролунали вибухи. Попри це, повітряну тривогу в області не оголошували. Про це повідомляє «Главком».

За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи сталися близько 23:30. Загалом було чутно не менше десяти вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа на нафтогазовій базі. Очевидці повідомляють, що горять цистерни з паливом. На місці вже працюють екстрені служби.

Голова Київської ОВА Микола Калашник пише, що вибухи, які чули жителі області не повʼязані з повітряною атакою ворога.

«В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал «Повітряна тривога» не оголошувався. На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом», – зазначив Лукашук.