Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Укрзалізниця» змінила маршрути низки потягів через пошкодження на Київщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img

Потяги, що зазвичай проходять через станцію Боярка, тимчасово курсуватимуть зміненими шляхами 

 

Внаслідок надзвичайної ситуації, що спричинила пошкодження інфраструктури поблизу Києва, «Укрзалізниця» повідомила про зміну маршрутів низки поїздів у ніч на неділю, 14 вересня. Про це інформує «Главком» з посиланням на телеграм-канал «Укрзалізниці».

Потяги, що зазвичай проходять через станцію Боярка, тимчасово курсуватимуть зміненими шляхами. Замість ділянки Здолбунів – Козятин-2 вони прямуватимуть через Коростень. Об'їзд ділянки Жмеринка – Фастів-1 здійснюватиметься через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.

У зв'язку з цим, потяг №23 Київ – Хелм уже прямує новим маршрутом через Коростень із затримкою, яку «Укрзалізниця» обіцяє скоротити. Пасажирів, які очікують на станції Бердичів, забере поїзд №31.

Також змінено маршрути поїздів:

  • №139 Київ – Кам’янець-Подільський;
  • №141/143 Суми, Чернігів – Рахів;
  • №21/103 Краматорськ, Харків – Львів.
«Укрзалізниця» змінила маршрути низки потягів через пошкодження на Київщині фото 1

Нагадаємо, у ніч на 14 вересня поблизу Василькова, що на Київщині, пролунали вибухи. Попри це, повітряну тривогу в області не оголошували. Про це повідомляє «Главком».

За даними місцевих телеграм-каналів, вибухи сталися близько 23:30. Загалом було чутно не менше десяти вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа на нафтогазовій базі. Очевидці повідомляють, що горять цистерни з паливом. На місці вже працюють екстрені служби.

Голова Київської ОВА Микола Калашник пише, що вибухи, які чули жителі області не повʼязані з повітряною атакою ворога.

«В межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось, сигнал «Повітряна тривога» не оголошувався. На місці події працюють оперативні служби. Проводяться всі необхідні дії. Більш детальна інформація буде надана згодом», – зазначив Лукашук.

Теги: Укрзалізниця потяг Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти: розклад
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти: розклад
15 серпня, 06:59
Поліцейські затримали 44-річного нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання
Смертельний конфлікт на Київщині: чоловік під час застілля зарізав брата
21 серпня, 15:42
Залізничники ліквідовують наслідки пошкодження залізничної інфраструктури
«Укрзалізниця» змінила рух деяких поїздів через пошкодження інфраструктури: перелік
28 серпня, 09:38
Уражений швидкісний поїзд
Помста за приїзд Келлога. Російські пропагандисти похизувались, що вдарили по парку поїздів
28 серпня, 09:20
Дрони атакували Сумщину
Окупанти атакували залізничну станцію на Сумщині: постраждала працівниця
1 вересня, 23:49
За оцінкою експертів, незаконна рубка завдала державі збитків більше ніж 1,1 млн грн
На Київщині інженера «Лісів України» викрито на незаконній вирубці дерев
2 вересня, 09:55
Попередньо поліцейські встановили, що батько дитини разом із підозрюваним вживав спиртні напої в одному з нежитлових будинків міста Ірпінь
У Бучі хворий на туберкульоз, ВІЛ та гепатит чоловік підозрюється у зґвалтуванні дитини
3 вересня, 08:53
В одному купе може подорожувати не більше двох тварин
«Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин і птахів у потягах
4 вересня, 14:23
На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
8 вересня, 00:48

Новини

На Київщині пролунали вибухи, ймовірно, горить нафтогазова база (оновлено)
На Київщині пролунали вибухи, ймовірно, горить нафтогазова база (оновлено)
У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході
У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході
Митрополит Епіфаній уперше звершив молитву в Ближніх печерах Лаври
Митрополит Епіфаній уперше звершив молитву в Ближніх печерах Лаври
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад
Продовольчі ярмарки у Києві 13-14 вересня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 13-14 вересня: де можна придбати фермерські продукти
У одному зі столичних парків висадили сад Міявакі: чим цікавий цей метод озеленення
У одному зі столичних парків висадили сад Міявакі: чим цікавий цей метод озеленення

Новини

Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua