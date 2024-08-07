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Бої у Курській області: «Укрпошта» пожартувала про відкриття нового відділення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Бої у Курській області: «Укрпошта» пожартувала про відкриття нового відділення
Час і дату відкриття відділення «Укрпошти» у Суджі Смілянський пообіцяв повідомити пізніше
фото: Укрпошта, Facebook

Смілянський жартома вже анонсував відкриття відділення у місті Суджа

На тлі поки що доволі малоінформативних повідомлень щодо просування ЗСУ у Курській області гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський вже анонсував відкриття відділення у місті Суджа, що розташоване  за 10 кілометрів від українського кордону. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«З метою якісної доставки посилок преси та письмової кореспонденції нашим героїчним ЗСУ та громадянам РФ, звільненим від окупаційного режиму, АТ «Укрпошта» планує відкрити відділення за адресою вул. Радянська 12, місто Суджа, на місці колишнього відділення пошти Росії. З огляду на те, що потрібно трохи прибрати совок і деякі наслідки бойових дій, час і дату відкриття відділення повідомимо пізніше. Слідкуйте за новинами!», – пожартував Смілянський.

Поштове відділення у місті Суджа
Поштове відділення у місті Суджа
Фото: Ігор Смілянський, Facebook
Гендиректор «Укрпошти» оприлюднив графік роботи російської пошти, пообіцявши про графік роботи української пошти у Суджі повідомити окремо
Гендиректор «Укрпошти» оприлюднив графік роботи російської пошти, пообіцявши про графік роботи української пошти у Суджі повідомити окремо
фото: Ігор Смілянський, Facebook

Українці підхопили жарт Смілянського. 

«Нова Пошта уже там)», «А в Білгороді коли?», «Советская». Ай яй. А як же декомунізація? ))», – пишуть вони у коментарях.  

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни–агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Читайте також: Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області 
Теги: Міноборони війна Укрпошта Україна Ігор Смілянський місто влада

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