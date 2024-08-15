Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна опрацьовує маршрут гуманітарного коридору із Курської області до України

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна опрацьовує маршрут гуманітарного коридору із Курської області до України
Наразі питання щодо гуманітарного коридору обговорюється з військовими, зазначила Верещук
фото з відкритих джерел

Верещук: Щодо гуманітарного коридору в бік РФ офіційного запиту з російської сторони поки не надходило

Україна розглядає можливість створення гуманітарного коридору для цивільних, які хочуть виїхати з Курської області до Сумської. Про це у четвер, 15 серпня, повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами Верещук, це питання обговорюють з військовими.

«Щодо гуманітарного коридору в бік РФ: така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони. Наразі такого запиту поки не надходило», – додала віцепрем'єрка. 

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області булр створена військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.  За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

14 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ. Серед іншого було обговорено створення за необхідності військових комендатур

Військові комендатури у Курській області необхідні, зокрема, для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він розповів, що з'являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права. 

Читайте також: Президент закликав Раду терміново зібратися: настав час ухвалити важливі законодавчі речі
Теги: ЗСУ гуманітарна допомога Україна Ірина Верещук Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська продовжують наступ на Краматорському напрямку
Битва за Часів Яр. Що відбувається на Краматорському та Покровському напрямках
18 липня, 13:35
Українські війська зуміли досягти ефекту раптовості у Курській області
Бої у Курській області. ЗСУ знищили важливий міф Кремля
9 серпня, 12:50
Пленарне засідання Верховної Ради, архівне фото
Зміни в Кабміні. Стали відомі плани Верховної Ради
15 липня, 19:00
Греція має намір вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
На українському ринку вистачає недорогих гібридів з пробігом
Економічні та доступні: найкращі вживані гібриди в Україні (фото)
25 липня, 22:41
Протягом періоду лікування пенсіонера, в тому числі у госпіталі, виплачується 100% призначеної пенсії
Пенсії для військових, які перебувають на державному утриманні: сума
2 серпня, 09:27
Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках
Білорусь перекидає танки до кордону з Україною (фото, відео)
11 серпня, 10:30
Російське військове керівництво перекинуло на Курщину частину окупаційної армії з Харківського напрямку
РФ повільно переміщує сили до Курської області з інших напрямків – The Economist
12 серпня, 09:58
Найближча до України з траншей, що будуються, розташована поряд із селом Вікторівка за 45 км від кордону
Окупанти почали рити окопи в Курській області: супутникові фото
Вчора, 15:23

Політика

Україна опрацьовує маршрут гуманітарного коридору із Курської області до України
Україна опрацьовує маршрут гуманітарного коридору із Курської області до України
Президент закликав Раду терміново зібратися: настав час ухвалити важливі закони
Президент закликав Раду терміново зібратися: настав час ухвалити важливі закони
ЗСУ створили військову комендатуру на Курщині – Сирський
ЗСУ створили військову комендатуру на Курщині – Сирський
Радник Єрмака прокоментував причетність України до підриву «Північного потоку»
Радник Єрмака прокоментував причетність України до підриву «Північного потоку»
«Понеслася зрадонька». Освітній омбудсмен Горбачов прокоментував своє звільнення
«Понеслася зрадонька». Освітній омбудсмен Горбачов прокоментував своє звільнення
Глава НАЗК призначив нового заступника
Глава НАЗК призначив нового заступника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
22K
Яценюк повідомив про смерть рідної сестри
21K
Росія атакувала Полтавщину ракетами
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9043
Південна Корея вирішила налагодити стосунки з Кім Чен Ином

Новини

Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
13 серпня, 06:39

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua