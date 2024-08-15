Україна опрацьовує маршрут гуманітарного коридору із Курської області до України

Верещук: Щодо гуманітарного коридору в бік РФ офіційного запиту з російської сторони поки не надходило

Україна розглядає можливість створення гуманітарного коридору для цивільних, які хочуть виїхати з Курської області до Сумської. Про це у четвер, 15 серпня, повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами Верещук, це питання обговорюють з військовими.

«Щодо гуманітарного коридору в бік РФ: така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони. Наразі такого запиту поки не надходило», – додала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області булр створена військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.

14 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ. Серед іншого було обговорено створення за необхідності військових комендатур.

Військові комендатури у Курській області необхідні, зокрема, для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він розповів, що з'являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права.