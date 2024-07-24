Бронювання в «Дії». Стало відомо, скількох працівників забронювали підприємства

Середній час на отримання електронного бронювання в «Дії» сягає 15 хвилин

Тиждень тому Мінцифри запустило електронне бронювання на порталі «Дія» для критично важливих підприємств

Критично важливі підприємства за тиждень забронювали через «Дію» понад 55 тис. своїх військовозобов'язаних працівників. Про це повідомляє Мінцифри.

«Запустили електронне бронювання на порталі «Дія» для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, тиждень тому», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначає пресслужба, сервіс усуває людський фактор та значно прискорює процес бронювання, адже раніше інформацію перевіряли вручну, й цей процес тривав тижні.

«Разом із Мінекономіки та Міноборони автоматизували всі можливі процеси та зробили сервіс прозорим і швидким. Зараз середній час на отримання електронного бронювання – 15 хвилин», – додає пресслужба.

Результати бронювання через «Дію» фото: thedigital.gov.ua/Мінцифри

Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Нагадаємо, керівники критично важливих підприємств мають можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації в «Дії».

Як повідомлялося, близько 1,2 млн українців вдасться забронювати для забезпечення військових потреб.

До слова, Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій.