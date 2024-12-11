Президент анонсував кадрові зміни в дипломатичному корпусі

Зеленський: Зараз тривають співбесіди з кандидатами й кандидатками на посади послів України

Сьогодні, 11 грудня, Володимир Зеленський провів кілька важливих нарад. Зокрема, президент України повідомив, що із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою готує заміни в дипломатичному корпусі.

«Сьогодні провів кілька важливих нарад. Разом із міністром закордонних справ України Сибігою ми готуємо вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі. За півтора тижня представимо. Зараз тривають співбесіди з кандидатами й кандидатками на посади послів України. Є сильні пропозиції», – зауважив президент.

Також сьогодні перша віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко доповіла президенту щодо зустрічей і перемовин у Сполучених Штатах Америки та урядових програм, зокрема «єПідтримки».

Нагадаємо, що посол України в Республіці Польща Василь Боднар офіційно розпочав виконання дипломатичних функцій. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. Дипломат в перший робочий день вручив копії вірчих грамот заступниці міністра закордонних справ Польщі.