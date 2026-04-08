Чи потрібно залучати в Україну мігрантів? Лібанова дала відповідь

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Чи потрібно залучати в Україну мігрантів? Лібанова дала відповідь
Лібанова заявила, що для відновлення економіки Україна потребуватиме робочої сили
Аналітикиня Елла Лібанова прогнозує приплив іноземних фахівців в Україну

Відбудова України після завершення бойових дій вимагатиме колосального обсягу робочих рук. Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова переконана, що масштабна реконструкція країни залучить тисячі трудових мігрантів із-за кордону, зокрема високоосвічених фахівців із бідніших регіонів. Про це вона заявила в інтерв'ю, коментуючи відновлення української економіки, інформує «Главком».
 
За словами науковиці Елли Лібанової, попри поточні труднощі, Україна має всі шанси на стрімке економічне зростання завдяки підтримці світової спільноти.

«У нас є незадоволена потреба у робочій силі. Так. І після війни, я абсолютно вірю в те, що буде щось на зразок плану Маршала. І дуже багато сьогодні структур над цим працюють. Зокрема Світовий банк працює над цим. То план Маршала передбачає дуже потужне зростання потреби у робочій силі», – зазначила експертка.

На переконання Лібанової, першочерговий запит післявоєнної економіки буде зосереджений на будівельній галузі. Очікується, що через статус України як країни, що відновлюється, основними кандидатами на ці вакансії стануть вихідці з менш заможних держав.

«Хто насамперед потрібний? Будівельники. Будівельники, зазвичай, їдуть люди з бідніших країн до більш заможних країн. Оскільки Україна вже тривалий час після війни буде залишатися бідною країною, до нас поїдуть ці люди, які хочуть працювати», – пояснила аналітикиня.

Лібанова також звернула увагу на парадокс трудової міграції, коли люди з високим рівнем кваліфікації погоджуються на некваліфіковану роботу заради вищого заробітку. Вона нагадала про результати досліджень минулих років.

«Десь перед ковідом було цікаве обстеження. Обстеження проводилося в Москві і воно стосувалося трьох діаспор. Це були – центрально-азійські. Я була абсолютно шокована тим, що величезна частина десь до 90% людей, які приїжджали, мали вищу освіту. Тобто лікарі, які в собі не могли знайти роботу лікарями, у Москві працювали двірниками. І від цього вони не ставали менш освідченими. Тобто я думаю, що такі люди до нас, так, поїдуть, якщо ми зможемо їм запропонувати гідну зарплату», – зауважила Елла Лібанова.

На думку директорки Інституту демографії, здатність України запропонувати конкурентну оплату праці стане вирішальним фактором у залученні якісного людського капіталу для реалізації проєктів глобальної відбудови.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії оцінила рівень збідніння українців за час війни. «Бідності стало більше. Якщо перед ковідом ми говорили про 20 – 23%, тепер ми говоримо про 30», – зазначила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Лібанова також зауважила, що критична ситуація в економіці зараз тримається завдяки зовнішній фінансовій підтримці. Вона провела історичну паралель, пояснивши, як економічний колапс може призвести до поразки держави швидше за військові невдачі.

Аналітикиня Елла Лібанова також зазначала, що інтерес до українських розробок, зокрема дронів, виявляють нині проявляють багато країн світу. Зокрема, такі як Саудівська Аравія і Велика Британія, які закликають залучати українських спеціалістів. Вона зазначила, що світ уже зараз визнає перевагу українських розробок, які пройшли перевірку у війні.

«Главком» також писав, що повномасштабна війна відкрила в українському суспільстві приховані резерви людяності та взаємодопомоги. Директорка Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України Елла Лібанова заявила, що українці в цей період продемонстрували «нечувану емпатію», яка стала фундаментом виживання нації.

Читайте також

Запоріжжя – український форпост на півдні України
За 20 кілометрів від ворога: як живе прифронтове Запоріжжя
10 березня, 20:00
Україна за чотири роки повномасштабної війни стала світовим лідером у застосуванні безпілотників на полі бою
Україна пропонує країнам Перської затоки захист від іранських дронів: що хоче отримати взамін
7 березня, 16:37
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте на порозі резиденції на Даунінг-стріт, 10 (зліва направо)
Фото дня. Зеленський на порозі офісу британського прем'єра жартує зі Стармером і Рютте
18 березня, 11:39
Президент України у Мадриді дав пресконференцію
Зеленський заявив про критичне зростання ворожих ударів балістикою по інфраструктурі України
18 березня, 17:45
Білл Гейтс пояснив, чому деякі професії не зможе замінити ШІ
Білл Гейтс назвав три професії, які не зможе замінити штучний інтелект
22 березня, 17:31
Четверта за добу повітряна тривога у Києві тривала близько 20 хвилин
Четверта за добу повітряна тривога у Києві тривала близько 20 хвилин
30 березня, 14:29
Міністерство фінансів включило рієлторів до системи фінмоніторингу, і тепер вони мають звітувати про угоди з нерухомістю
Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки
4 квiтня, 11:32
Неподалік газогону «Турецький потік» було знайдено вибухівку
Спецслужби Сербії спростували «український слід» у диверсії на газогоні до Угорщини
6 квiтня, 09:23
Лібанова розповіла про нові вимоги української економіки
Кого потребує ринок праці. Експертка назвала найбільш затребувані професії
Вчора, 10:39

Населення України скоротилося до 20 мільйонів? Демограф проаналізував скандальну статтю
Населення України скоротилося до 20 мільйонів? Демограф проаналізував скандальну статтю
Розвідник, який виконував складні завдання в тилу ворога. Згадаймо Антона Полюховича
Розвідник, який виконував складні завдання в тилу ворога. Згадаймо Антона Полюховича
Буковель засипало снігом у квітні (фото, відео)
Буковель засипало снігом у квітні (фото, відео)
Чи потрібно залучати в Україну мігрантів? Лібанова дала відповідь
Чи потрібно залучати в Україну мігрантів? Лібанова дала відповідь
Із 10 квітня на Дніпрі, Десні та ключових водосховищах стартує нерестова заборона
Із 10 квітня на Дніпрі, Десні та ключових водосховищах стартує нерестова заборона
В Україні вітряно та дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 8 квітня 2026
В Україні вітряно та дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 8 квітня 2026

Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
