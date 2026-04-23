Що буде, якщо барель нафти злетить до $200: Трамп здивував відповіддю

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Що буде, якщо барель нафти злетить до $200: Трамп здивував відповіддю
Президент США поставив ядерну загрозу вище за нафтову кризу
фото: Білий дім

Трамп фактично применшив ризик нафтового шоку

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі прокоментував можливий стрибок цін на нафту та можливе застосування ядерної зброї, пише «Главком».

Відповідаючи на питання про можливий стрибок цін на нафту до $200 за барель, він фактично применшив проблему. «Немає нічого гіршого за ядерну зброю, яка знищує міста», – сказав Трамп.

Водночас президент категорично виключив можливість використання ядерної зброї.

«Ні. Що за дурне запитання?.. Нікому не можна дозволяти застосовувати ядерну зброю», – заявив він.

Також Трамп прокоментував тривалість війни, яка вже триває близько двох місяців, хоча раніше він прогнозував коротший термін.

«Я зробив невеличку перерву», – відповів президент.

Як повідомлялось, світові ціни на нафту не відображають реальних масштабів кризи постачання, спричиненої війною в Ірані та обмеженням транзиту через Ормузьку протоку.

Теги: нафта Іран Дональд Трамп ціни

