Що буде, якщо барель нафти злетить до $200: Трамп здивував відповіддю

Трамп фактично применшив ризик нафтового шоку

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі прокоментував можливий стрибок цін на нафту та можливе застосування ядерної зброї, пише «Главком».

Відповідаючи на питання про можливий стрибок цін на нафту до $200 за барель, він фактично применшив проблему. «Немає нічого гіршого за ядерну зброю, яка знищує міста», – сказав Трамп.

Водночас президент категорично виключив можливість використання ядерної зброї.

«Ні. Що за дурне запитання?.. Нікому не можна дозволяти застосовувати ядерну зброю», – заявив він.

Також Трамп прокоментував тривалість війни, яка вже триває близько двох місяців, хоча раніше він прогнозував коротший термін.

«Я зробив невеличку перерву», – відповів президент.

Як повідомлялось, світові ціни на нафту не відображають реальних масштабів кризи постачання, спричиненої війною в Ірані та обмеженням транзиту через Ормузьку протоку.