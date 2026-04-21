Бельгійські фермери роздають картоплю безкоштовно: що сталось

Через обвал цін фермери не можуть продати врожай і віддають його безкоштовн

У Бельгії фермерська родина із села Вламертінге (Західна Фландрія) вирішила безкоштовно роздати близько 120 тонн картоплі через різке падіння цін і надлишок продукції на ринку. Про це повідомляє The Brussels Times, пише «Главком».

Причиною стала загальноєвропейська криза перевиробництва – ціна на картоплю фактично впала до нуля, і фермери опинилися перед вибором: утилізувати врожай або віддати його безкоштовно.

Ферма Het Torenhof, яка обробляє близько 55 гектарів землі, вирішила обрати другий варіант. За словами власників, утилізація продукції потребувала б додаткових витрат і ресурсів.

«Якщо нам доведеться її вивозити, скидати на поле і знищувати, це коштуватиме нам часу, а час – це гроші. Тому ми віддаємо її людям. Це виграш для всіх», – пояснила власниця ферми.

Після оголошення про безкоштовну роздачу до ферми почали масово приїжджати люди. За словами журналістів, приблизно кожні 10 хвилин прибував новий автомобіль, а відвідувачі забирали картоплю мішками, відрами та візками.

Ініціатива швидко набула розголосу: до ферми приїжджали люди не лише з різних міст Бельгії, а й навіть із Франції.

«У нас залишилося так багато картоплі… Ми подумали: чому б просто не віддати її тим, хто хоче?», – розповіли члени родини фермерів.

Попри активну роздачу, фермери визнають, що повністю позбутися запасів не вдасться. Частину врожаю планують використати як корм для худоби або утилізувати.

Зазначимо, що у 2025 році Україна була змушена вдвічі збільшити імпорт картоплі через неврожай, а тепер фермери не знають, куди подіти надлишки. Ціни на «стратегічний» овоч падають, а ринок переживає черговий цикл – від дефіциту до перевиробництва.

