Під час російської атаки загинула юна провідниця поїзда: що відомо

glavcom.ua
Надія Карбунар
19-річна Ілона Вовк проводила свої перші повноцінні поїздки як провідниця в «Укрзалізниці»
Ворожі удари по рухомому складу «Укрзалізниці» змушують евакуйовувати пасажирів, щоб не залишати їх у пастці

Ілона Вовк – так звали провідницю, яку смертельно травмував зустрічний потяг під час евакуації пасажирів на Одещині в ніч проти 22 березня. Як інформує «Главком», про це розповів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

За його словами, 19-річна Ілона Вовк проводила свої перші повноцінні поїздки як провідниця в «Укрзалізниці».

Він розповів, що раніше вона активно долучалася до молодіжної залізничної спільноти компанії, тому її відібрали пройти стажування в Німеччині. Після цього вона вибрала повернутися в Україну, адже хотіла працювати саме в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що провідниця загинула, коли допомагала евакуювати пасажирів із потягу під час повітряної тривоги в ніч проти 22 березня. Зустрічний потяг, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки, завдав їй смертельних травм.

«Утім, уже знаємо й важливо про це сказати: Ілона діяла сміливо і в момент трагедії саме прямувала на допомогу пасажирам», – каже Олександр Перцовський.

Нині триває розслідування про те, чому алгоритми безпеки не запобігли трагедії.

«На жаль, ми щодня проживаємо написання правил роботи залізниці під час війни, які весь час мусимо змінювати та адаптувати. Кров, якою вони пишуться, не абстрактна – це імена, посмішки, мрії, плани, які ми втрачаємо назавжди», – написав Перцовський.

Крім того, під час евакуації травм середньої тяжкості також зазнав один із пасажирів. В «Укрзалізниці» додали, що вже почали «ретельне розслідування нещасного випадку» і пильнують за станом потерпілого.

