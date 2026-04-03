Евакуація з потяга: Сумська та Борисюк розповіли, як репетирували у полі (відео)

Лариса Голуб
Сумська та Борисюк через дронову небезпеку змушені були репетирувати у лісі
фото: скрин з відео

Актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк потрапили під атаку дронів

Відомі українські актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк стали заручниками нової безпекової реальності на залізниці. Через загрозу ударів безпілотників потяг, яким вони прямували до Харкова, зупинили посеред маршруту, а пасажирів евакуювали у лісосмугу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис акторки Ольги Сумської у соцмережі.

Повідомляється, що актори їхали потягом «Інтерсіті» до Харкова на виставу. Через оголошену повітряну тривогу та загрозу ударів дронами потяг зупинили, а пасажирів евакуювали до найближчої лісосмуги.

Акторка поділилася, як це відбувалося. У записаному відео Ольга Сумська розповіла, якою була дорога акторів до Харкова. Вони певний час чекали у лісозмузі, допоки мине небезпека. «Де б ми ще з тобою так подихали повітрям», – зазначила акторка.

Ольга Сумська фільмувала, як пасажири потяга чекали на вулиці. А самі актори не захотіли гаяти час і вирішили влаштувати репетицію. «Отак ми всі чекаємо, а поки у нас репетиція», – сказала Ольга Сумська та розгорнула робочий нотатник. 

Також Ольга Сумська дала пораду усім українцям, які збираються у подорож потягом.

«Друзі, хто ще не потрапляв під час тривоги на евакуацію, беріть теплі речі і їжу! Тим більше, якщо у вас малі діточки! Евакуація може бути і вдень і вночі також», – сказала акторка Сумська.

Втім, репетиція акторів Сумської та Борисюка тривала недовго. Небезпека минула і пасажири почали займати свої місця. Варто зауважити, що актори таки встигли на виступ у Харкові, попри затримку.

Нагадаємо, народна артистка України Ольга Сумська поділилася в мережі відео, до якого долала пісню росіянина. Українці в мережі розкритикували акторку за те, що вона зняла відео під трек німецького співака російського походження.

Пісня, під яку Ольга Сумська зняла відео, виконує співак Grey Wiese, його справжнє ім’я Сергій Григор’єв-Апполонов. Про це в соцмережі Threads заявили користувачі, вони зауважили, що співак тримається «поза політикою». Але, за словами користувачів, співака помічали з росіянами, яким він дав інтерв’ю, як, наприклад Ксенії Собчак.

До слова, старша дочка української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна нещодавно знялася у серіалі в Росії. Акторка показала кадри з серіалу.  Антоніна Паперна продовжує підтримувати країну-агросорку та працювати в Росії. Акторка повідомила, що вона знялася у російському серіалі «Твій дім».

25 березня, 15:52
