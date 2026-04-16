«Укрзалізниця» повідомила про відкриття нових регіональних маршрутів

Зміни вплинуть на графік руху та маршрут деяких поїздів

На найпопулярніших приміських маршрутах, що з’єднують Київ із Гребінкою, Ніжином та Конотопом, з’являться вісім регіональних рейсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

З 16 квітня щоденно курсуватимуть:

№884 Київ-Волинський – Гребінка (відправлення о 17:14, прибуття о 20:08).

№898 Київ-Волинський – Ніжин (відправлення о 18:09, прибуття о 20:15).

З 17 квітня:

№881 Гребінка – Київ-Волинський (відправлення о 05:06, прибуття о 07:45).

№882 Київ-Волинський – Гребінка (відправлення о 08:38, прибуття о 11:19).

№883 Гребінка – Київ-Волинський (відправлення о 13:53, прибуття о 16:35).

№893 Конотоп – Київ-Пасажирський (відправлення о 04:05, прибуття о 07:17).

№894 Київ-Пасажирський – Ніжин (відправлення о 08:19, прибуття о 10:14).

№897 Ніжин – Київ-Волинський (відправлення о 12:55, прибуття о 14:58).

Також з 16 квітня відновлюється рух приміського поїзда №6920 Київ-Волинський – Ніжин (17:00 – 20:04), що курсуватиме по буднях.

«Водночас, звертаємо увагу, що дублюючі приміські рейси на цих напрямках виведені з графіка. Рекомедуємо перевіряти актуальність потрібного вам рейсу на сайті «Укрзалізниці» у розділі «Зміни руху», – йдеться у повідомленні.

Зазначені зміни вплинуть також на графік руху та маршрут деяких поїздів.

Із 16 квітня:

№6621 Київ-Пасажирський – Тетерів (замість Святошин – Тетерів), відправлення з Київ-Пасажирський о 18:55.

№6622 Тетерів – Київ-Пасажирський (замість Тетерів – Святошин), прибуття на Київ-Пасажирський о 19:35.

№6623 Київ-Пасажирський – Тетерів (замість Святошин – Тетерів), відправлення з Київ-Пасажирський о 20:42.

№6624 Тетерів – Борщагівка (замість Тетерів – Святошин), прибуття на Борщагівку 20:58.

З 17 квітня:

№6009 Київ-Пасажирський – Фастів курсуватиме щоденно включно з вихідними.

№6905 Ніжин – Київ-Волинський (замість Ніжин – Київ-Пасажирський), прибуття на Київ-Волинський о 07:03.

№6910 Київ-Волинський – Ніжин (замість Київ-Пасажирський – Ніжин), відправлення з Київ-Волинський о 09:35.

№6911 Ніжин – Київ-Волинський (замість Ніжин – Київ-Пасажирський), прибуття на Київ-Волинський о 08:36.

З 19 квітня поїзд №7042 Фастів-1 – Київ-Пасажирський відправлятиметься о 15:21 (замість 15:24).

Нагадаємо, пільгові квитки на потяг для пасажирів з інвалідністю можна придбати онлайн зі спеціального резерву, без звернення до каси. Також студенти можуть придбати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку «Укрзалізниці».

