«Укрзалізниця» повідомила про відкриття нових регіональних маршрутів

glavcom.ua
фото: «Укрзалізниця»

На найпопулярніших приміських маршрутах, що з’єднують Київ із Гребінкою, Ніжином та Конотопом, з’являться вісім регіональних рейсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

З 16 квітня щоденно курсуватимуть:

  • №884 Київ-Волинський – Гребінка (відправлення о 17:14, прибуття о 20:08).
  • №898 Київ-Волинський – Ніжин (відправлення о 18:09, прибуття о 20:15).

З 17 квітня:

  • №881 Гребінка – Київ-Волинський (відправлення о 05:06, прибуття о 07:45).
  • №882 Київ-Волинський – Гребінка (відправлення о 08:38, прибуття о 11:19).
  • №883 Гребінка – Київ-Волинський (відправлення о 13:53, прибуття о 16:35).
  • №893 Конотоп – Київ-Пасажирський (відправлення о 04:05, прибуття о 07:17).
  • №894 Київ-Пасажирський – Ніжин (відправлення о 08:19, прибуття о 10:14).
  • №897 Ніжин – Київ-Волинський (відправлення о 12:55, прибуття о 14:58).

Також з 16 квітня відновлюється рух приміського поїзда №6920 Київ-Волинський – Ніжин (17:00 – 20:04), що курсуватиме по буднях.

«Водночас, звертаємо увагу, що дублюючі приміські рейси на цих напрямках виведені з графіка. Рекомедуємо перевіряти актуальність потрібного вам рейсу на сайті «Укрзалізниці» у розділі «Зміни руху», – йдеться у повідомленні.

Зазначені зміни вплинуть також на графік руху та маршрут деяких поїздів.

Із 16 квітня:

  • №6621 Київ-Пасажирський – Тетерів (замість Святошин – Тетерів), відправлення з Київ-Пасажирський о 18:55.
  • №6622 Тетерів – Київ-Пасажирський (замість Тетерів – Святошин), прибуття на Київ-Пасажирський о 19:35.
  • №6623 Київ-Пасажирський – Тетерів (замість Святошин – Тетерів), відправлення з Київ-Пасажирський о 20:42.
  • №6624 Тетерів – Борщагівка (замість Тетерів – Святошин), прибуття на Борщагівку 20:58.

З 17 квітня:

  • №6009 Київ-Пасажирський – Фастів курсуватиме щоденно включно з вихідними.
  • №6905 Ніжин – Київ-Волинський (замість Ніжин – Київ-Пасажирський), прибуття на Київ-Волинський о 07:03.
  • №6910 Київ-Волинський – Ніжин (замість Київ-Пасажирський – Ніжин), відправлення з Київ-Волинський о 09:35.
  • №6911 Ніжин – Київ-Волинський (замість Ніжин – Київ-Пасажирський), прибуття на Київ-Волинський о 08:36.

З 19 квітня поїзд №7042 Фастів-1 – Київ-Пасажирський відправлятиметься о 15:21 (замість 15:24).

Нагадаємо, пільгові квитки на потяг для пасажирів з інвалідністю можна придбати онлайн зі спеціального резерву, без звернення до каси. Також студенти можуть придбати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку «Укрзалізниці». 

Як повідомлялося, пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе.

До слова, залізничне сполучення між Києвом і болгарською Варною можуть запустити вже на початку літа – орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин. Україна готується відкрити цей новий міжнародний маршрут через територію Румунії.

