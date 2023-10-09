Експерти розповіли, чого очікувати від курсу валют цього тижня

На понеділок, 9 жовтня, регулятор встановив курс 36,58 грн/долар, на 2 коп. вище фіксованого

Курс валют в Україні після головної новини минулого тижня – скасування Нацбанком від 3 жовтня фіксованого офіційного курсу гривні – залишається відносно стабільним.

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Нагадаємо, фіксований курс був уведений регулятором ще 24 лютого 2022 року на рівні 29,3 грн/долар, але менш ніж за 5 місяців, 21 липня, через високу інфляцію Нацбанку довелося знизити курс до 36,56 грн/долар. Та, попри побоювання, що курс долара знову почне стрімко зростати, цього не сталося: готівковий долар під кінець минулого тижня навіть подешевшав. Про це йдеться в матеріалі ТСН.

Що відбувається з курсом валют в Україні

Як роз’яснив голова Нацбанку Андрій Пишний, регулятор не відпустив курс у «вільне плавання», а й далі контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку, щоб відповідним чином (за рахунок продажу або купівлі валюти – «Главком») згладжувати надмірні коливання.

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«Ми не повернулися до режиму плаваючого курсоутворення, який існував до повномасштабного вторгнення. Наразі режим, який змінює Національний банк, в першу чергу вплине на встановлення офіційного курсу і буде визначатись за результатами торгових сесій на міжбанківському ринку. Правила встановлення курсу в тих сегментах ринку, де купує та продає валюту населення, не зміняться», – повідомив Андрій Пишний.

Попри роз’яснення голови НБУ, ситуація на офіційному, а особливо на «чорному» ринку, минулого тижня була неспокійною.

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на «білому ринку», це банки та пункти обміну валют (ПОВ), середній курс продажу долара виріс за два дні на 20 коп., до 38,37 грн/долар, курс купівлі майже не змінився – 37,60 грн/долар. Та вже з середи, 4 жовтня, долар почав дешевшати, особливо у покупці. На неділю, 8 жовтня він, за інформацією finance.ua, упав у продажу в деяких банках до 37,80 грн/долар (-57 коп.), а в купівлі до 36,60 (-1 грн). Все ж більшість банків та пунктів обміну валют торгували доларами близько до середнього курсу: 38,20 грн у продажу, 37,70 у покупці.

Готівковий євро також за тиждень подешевшав, але це відбувалося поступово, без стрибків угору-вниз: на 8 жовтня курс продажу знизився з 40,9 до 40,7 грн/євро (-20 коп.), а курс купівлі – з 40,1 до 40 грн/євро (-10 коп.). Співвідношення між євро і доларом не змінилось і складає $1,06 за євро.

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Нелегальний ринок, за даними сервісу «міняйло» (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, у понеділок, 2 жовтня, фактично «стояв»: спред, тобто різниця між курсами купівлі і продажу, склав мізерні 3 копійки на доларі, відповідно 38,07 та 38,10 грн/долар. У вівторок стався стрибок відразу на 30 копійок, однак із середи курс так само стрімко пішов униз, в неділю, 8 жовтня, зафіксувався на 38,20 (+13 коп.) у продажу і 37,90 (-20 коп.) грн/долар у купівлі.

«Схоже, що міняйли напередодні скасування Нацбанком фіксованого курсу спробували «розхитати човен» і заробити на панічних настроях покупців, але у них нічого не вийшло. Тому вони повернулися до попередніх котирувань і помітно збільшили спред», – зробив висновок президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Офіційний курс Нацбанку на п’ятницю, 7 жовтня, склав 36,62 грн/долар. Це на 6 коп. вище ніж був фіксований курс.

Однак на понеділок, 9 жовтня, регулятор встановив курс 36,58 грн/долар, на 2 коп. вище фіксованого. Курс євро на 9 жовтня склав 38,65 грн/євро (-9 коп. за тиждень).

Експерти прогнозують на тиждень, з 9 по 15 жовтня, два варіанти розвитку подій і обидва непогані для гривні: стабільність курсу або незначне, у межах 10 копійок, її здешевлення щодо долара. Обвалу курсу до 39 гривень за долар і вище вони поки не чекають.

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Головна причина – кваліфіковані дії Нацбанку, який зміг у зародку погасити панічні настрої на міжбанківському ринку, повністю задовольнивши попит на валюту.

«Це обійшлося регулятору, за його інформацією, майже у мільярд доларів за три дні, з яких 520 млн доларів було продано з резервів у середу, 3 жовтня, але воно того варте, – впевнений фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. – Бізнес зрозумів, що підстав для обвалу курсу нема, вільні гривневі кошти у нього закінчились. А пересічні громадяни навряд чи вдавались у тонкощі, для них важливіший курс готівки у банках та ПОВ. Він у підсумку залишився практично стабільним, значить, на їхню думку, і причин для паніки не існує. На цьому тижні можливий невеликий висхідний тренд курсу долара, адже девальваційні настрої залишаються».

Олександр Охріменко на тижні не очікує змін курсу, за його прогнозом готівковий долар коливатиметься у коридорі 38,20-30 грн/долар у продажу, та 37,60-37,80 грн/долар у продажу.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попереджає: Нацбанк надалі не буде таким щедрим, як минулого тижня і до кінця року поступово, малопомітно, девальвуватиме гривню, зменшуючи обсяги продажі валюти на міжбанку.

«Швидше за все, стабільність курсу залишиться ще тиждень, а надалі буде невеликий висхідний тренд, поступово безготівковий долар наблизиться до нинішньої вартості готівкового, тобто до 38,20-38-40 грн/долар у продажу. Відповідно, подорожчає і готівкова валюта за рахунок витрат банків на її конвертацію з безготівкової, це близько 1%, тобто долар коштуватиме у продажу на 35-40 коп. більше або 38,55-38,80 грн», – вважає Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні. Так, Олег Пендзин зміцнив свій прогноз щодо вигоди короткотермінових, на 1-3 місяці, гривневих депозитів: на його думку, на них можна гарантовано заробляти до кінця нинішнього року і навіть на пару тижнів довше. Адже у цей час не варто очікувати девальвації гривні вище 39 грн/долар у покупці, що робить такі депозити вигіднішими ніж купівля готівкового долара.

Андрій Шевчишин та Олександр Охріменко пропонують інший спосіб збереження заощаджень: вкладати вільні кошти у валюту. Фахівці вважають, що для тих, хто «грає вдовгу», тобто планує витрачати заощадження не раніше ніж через рік, купівля валюти є доцільною, як і раніше.

Охріменко зауважив, що зараз однаково вигідно купувати долар як по безготівковому рахунку, так і відразу готівкою, бо, урахуванням комісійного збору за конвертацію у «кеш», курс майже однаковий. Також він радить придбати не лише долари, а й євро у співвідношенні 50 на 50, аби диверсифікувати ризики.

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Для тих, хто не хоче тримати готівку «під матрацом» або на валютному депозиті, Андрій Шевчишин також пропонує інвестувати у валютні військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) Мінфіну.

«Перш за все ви допоможете Україні у війні з агресором. До того ж прибутковість у них вища, ніж по валютних депозитах, дохід не оподатковується, а податки – це мінус 18% доходу, ці ОВДП можна продати достроково зі збереженням відсотків, на відміну від дострокового закриття рахунку, – аналізує Андрій Шевчишин. – Ризик мінімальний, оскільки вони переважно знаходяться в портфелях НБУ та держбанків. Придбати можна від однієї штуки. Найголовніший мінус – ціна, одна ОВДП коштує недешево – $1000 або євро».

Продавати зараз валюту без крайньої потреби не рекомендує жоден з експертів.

Раніше Національний банк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Він відрізняється від режиму «плаваючого» курсоутворення, який діяв в нашій країні до повномасштабного вторгнення.

До слова, на офіційній сторінці фінансового регулятора повідомили, що ситуація на валютному ринку буде ретельно контролюватись. Нацбанк буде компенсувати структурний дефіцит валюти – це дозволить курсу як зростати, так і знижуватися. Також будуть суттєво обмежуватись курсові зміни, що не дасть змогу гривні занадто послабитись або зміцнитись.