Стартував відбір членів наглядової ради «Енергоатома»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Стартував відбір членів наглядової ради «Енергоатома»
Розпочався конкурсний відбір на чотири посади незалежних членів наглядової ради державної енергокомпанії
фото: «Енергоатом»

Уряд розпустив попередню наглядову раду «Енергоатому» через корупційний скандал

Конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом» розпочато. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Цей конкурс є практичним результатом спільного плану дій з країнами G7 щодо перезапуску корпоративного управління в «Енергоатомі», узгодженого наприкінці минулого тижня. Про його реалізацію Міністерство системно інформує Європейську комісію, МВФ та інші ключові міжнародні фінансові організації. Разом формується новий склад наглядової ради за повною, відкритою та конкурентною процедурою», – йдеться в повідомленні.

Починаючи з 25 листопада до 4 грудня 2025 року кандидати можуть подати пакет документів. Подаватися можуть українські та іноземні фахівці з підтвердженим досвідом керівної роботи в енергетиці та ядерній енергетиці, на ринках електроенергії, у фінансах, аудиті, управлінні ризиками, комплаєнсі та корпоративному управлінні, які відповідають вимогам незалежності й мають бездоганну ділову репутацію.

Подальша процедура відбору включає оцінку поданих документів, співбесіди за участю рекрутингового агентства, перевірку доброчесності, формування короткого списку. Далі будуть фінальні інтерв'ю номінаційним комітетом, який визначить переможців за прозорою та відкритою процедурою, узгодженою спільно з міжнародними партнерами.

«Спільний план дій з країнами G7 ми переводимо в конкретні кроки – відкритий конкурс, чіткі вимоги, участь незалежного рекрутера. Це підвищує довіру до «Енергоатому» з боку суспільства та міжнародних партнерів і робить управління компанією передбачуванішим та професійнішим», – каже очільник Мінекономіки Олексій Соболев.

Паралельно уряд реалізує план оновлення наглядових рад у ключових енергетичних компаніях та разом із партнерами проводить оцінку й аудит їхньої діяльності.

Нагадаємо, що НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Як повідомлялося, глава уряду Юлія Свириденко заявила, що аудит НАЕК «Енергоатом» вже розпочався. Проміжні результати аудиту мають бути готові у грудні. Раніше Кабінет міністрів під час засіданні ухвалив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів компаній паливно-енергетичного комплексу. За словами глави уряду, ключова задача – оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.

До слова, що Україна проведе повний відкритий конкурс на формування наглядової ради НАЕК «Енергоатом» відповідно до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Енергоатом Мінекономіки

