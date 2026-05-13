Вантажні перевезення «Укрзалізниці» можуть стати збитковими. Представники компанії пояснили причини

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У 2025 році залізницею було перевезено на 13,6 млн тонн менше, ніж роком раніше

Вантажні перевезення «Укрзалізниці» цьогоріч вперше можуть стати збитковими. Про це заявили представники компанії. Вони визнали: це свідчить про неефективність чинної системи крос-субсидування та створює ризики для всієї фінансової моделі перевізника.

Зокрема, директор департаменту стратегії та трансформації «Укрзалізниця» Олег Яковенко заявив, що фінансова складова компанії нині перебуває «під структурним тиском»: державне замовлення наразі фінансує далеке і регіональне сполучення, тоді як приміські перевезення, які генерують близько 11 млрд грн збитків, залишаються поза межами цього механізму.

«Державна допомога, яку ми сьогодні отримуємо, це початок. Але розрив треба закривати, і жоден з інструментів окремо не може закрити цей розрив», – зауважив Яковенко.

Водночас він наголосив, що покриття фінансових проблем виключно за рахунок тарифів стане «шоком для економіки». Тому компанія також потребує довгострокового інструменту фінансування інфраструктурної стійкості та співпраці з європейськими партнерами.

Водночас УЗ продовжує втрачати вантажну базу. Як повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи «Укрзалізниця» Валерій Ткачов, у 2025 році залізницею було перевезено 161,3 млн тонн вантажів, що на 13,6 млн тонн менше, ніж роком раніше. Основне падіння припало на вугілля та руду – через окупацію підприємств та проблеми з енергопостачанням.

Окремо Яковенко заявив, що у разі відсутності узгодженого рішення щодо фінансування галузі УЗ може бути змушена вдатися до радикальної оптимізації – йдеться про структурне реформування, оптимізацію витрат та відмову від непрофільних активів.

Раніше Федерація роботодавців України закликала прем’єра Юлію Свириденко відмовитися від підвищення тарифів на вантажні перевезення у 2026 році. За оцінками бізнесу, +37% до тарифів, як планує уряд, дасть мінус 96 млрд грн ВВП.