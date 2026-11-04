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Верховний суд Британії відхилив апеляцію Коломойського та Боголюбова у справі Приватбанку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Верховний суд Британії відхилив апеляцію Коломойського та Боголюбова у справі Приватбанку
Рішення суду від липня 2025 року тепер можна примусово виконувати в будь-якій юрисдикції
фото: «Уніан»

Колишні власники мають сплатити банку понад $3 млрд

Верховний суд Великої Британії відмовив колишнім власникам Приватбанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову у дозволі оскаржити рішення англійського суду, яке зобов’язує їх сплатити банку понад $3 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

За цим рішенням колишні власники мають сплатити банку понад $3 млрд: це відшкодування збитків, проценти та судові витрати.

«Це означає, що процедуру оскарження завершено. Рішення суду від липня 2025 року тепер можна примусово виконувати в будь-якій юрисдикції. Ми вітаємо оперативне рішення Верховного суду та продовжуємо роботу з примусового виконання судового рішення», – наголосив банк.

Нагадаємо, що Боголюбов та Коломойський відмили, як стверджують правоохоронці, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн. За даними слідства СБУ, ці понад 5,8 млрд грн, що зрештою були виведені за кордон, відмивалися через рахунки, зокрема, «Об`єднаної єврейської общини України», ФК «Дніпро»,  ПАТ «НПК-Галичина» та ще однієї компанії ТОВ «Протон-21», що належить й досі контролюється Геннадієм Боголюбовим.

Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними.

Згодом суд Англії виніс рішення щодо колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, зобов’язавши їх виплатити банку понад $3 млрд у дуже короткий термін – до 24 листопада 2025 року.

Зокрема, у травні 2026 року Апеляційний суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на рішення Високого суду, який у липні 2025 року постановив стягнути з них понад $3 млрд на користь банку.

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Теги: Ігор Коломойський Геннадій Боголюбов Приватбанк

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