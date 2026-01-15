Ситуація в енергосистемі України. Свириденко повідомила про низку рішень уряду

На територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години

Енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Управління і координація

За словами Свириденко, перший віцепремʼєр – міністр енергетики Денис Шмигаль призначений керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Уряд запустив постійні штаби: загальнодержавний та окремий для міста Києва та Київської області. Вони 24/7 координуватимуть дії енергетиків, комунальних служб, ДСНС, органів місцевої влади та центральних органів виконавчої влади.

Комендантська година

На територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години.

Під час дії комендантської години громадянам буде дозволено:

без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. «Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. До зазначених місць не належать розважальні заклади», – пояснила голова уряду.

рух приватного транспорту.

«Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання відбудеться завтра. Сили безпеки й оборони забезпечать контроль і громадський порядок», – підкреслила Свириденко.

Освіта

Голова уряду зазначила, що у Києві Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення не поширюється на дитячі садки. МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року – залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Збільшення імпорту електроенергії

За словами Свириденко, уряд створює всі можливості для швидкого збільшення імпорту електроенергії – і для державних компаній, і для бізнесу.

Пункти незламності

Мінрозвитку, МВС, ДСНС, обласні та Київська міська військові адміністрації щоденно контролюють роботу Пунктів незламності – їх укомплектованість, наявність генераторів, звʼязку, пального та витратних матеріалів. Зараз по всій країні розгорнуті понад 10 тис. пунктів, з них у Києві – понад 1200.

«Упродовж доби буде розгорнуто додаткові пункти незламності на період складних погодних умов і надзвичайної ситуації. Маємо ще резерв з 3300 додаткових пунктів. На цей період також організовується харчування в пунктах. Про стан і проблеми», – йдеться у повідомленні.

Резервна генерація та підключення

Міненерго, Мінрозвитку та Держенергонагляд отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації. НКРЕКП рекомендовано скоротити строки та спростити вимоги до проєктної документації, технічних умов і процедур приєднання.

Резервне живлення та генератори

«Мінрозвитку, Міненерго, МВС, ДСНС та військові адміністрації протягом доби аналізують потребу в генераторах та іншому резервному обладнанні в розрізі регіонів. Обладнання має бути оперативно перерозподілене туди, де воно потрібне найбільше – для забезпечення роботи обʼєктів життєзабезпечення», – наголошує Свириденко.

Заживлення житлових будинків Києва і Київської області

У Києві та Київській області впродовж доби буде проаналізовано: стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків; окремо – будинки з електроопаленням, де наразі відсутнє електропостачання. Для мешканців будинків у найскладнішій ситуації передбачені резервні джерела живлення, підвезення води та інша підтримка.

Будинки з електроопаленням

Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури – щоб забезпечити постійний обігрів.

Раціональне споживання електроенергії

Усі ОВА та Київська міська військові адміністрації у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.

До слова, у четвер, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. На ньому були присутні премʼєр-міністр Юлія Свириденко, члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини.