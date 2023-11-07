ЗМІ: Власники компаній Ecosoft та Аквафор продовжують працювати в Росії

Компанії сплачують податки до російського бюджету і фактично фінансують війну проти України

На вітчизняному ринку систем очищення питної води продовжують працювати компанії що працюють в Росії – Ecosoft та Аквафор-Вест. Одна з них належить австрійському холдингу, що досі присутній в РФ, інша – російському мультимільйонеру Йосифу Шмідту, – про це йдеться в розслідуванні видання Апостроф.

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Розслідувачі вказують на цинізм ситуації – на вирішенні проблем з питною водою, що виникли, зокрема, внаслідок підриву росіянами Каховською ГЕС, значні кошти заробляють компанії, які присутні на російському ринку або належать росіянам. Вони сплачують податки до російського бюджету і фактично фінансують війну проти України.

Йдеться про австрійську BWT, що поглинула Ecosoft та нарощує присутність в Україні та Росії. Нагадаємо, що у 2018 році Ecosoft продали частку в компанії одному з найбільших гравців у цій галузі – австрійському холдингу BWT.

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На російському ринку BWT здійснила аналогічне поглинання компанії «Барьер» якій належить 40% всього ринку систем очищення води в РФ. Компанія BWT в Україні без перешкод бере участь у реалізації проектів із забезпечення засобами доступу до питної води міст та селищ, модульних поселень для ВПО, які постраждали внаслідок збройної агресії, і одночасно є донором цієї агресії, – акцентують увагу журналісти «Апострофа».

База даних https://leave-russia.org від аналітичного центру Київської школи економіки (KSE Institute)

Інша компанія, що є активною на українському ринку – «Аквафор». Була заснована росіянином Йосифом Шмидтом у Санкт-Петербурзі у 1992 році. На ринку України працює як «Аквафор-Вест», і позиціонує себе як українське відгалуження глобальної Aquaphor International. Цікаво, що після 24 лютого 2022 року Aquaphor International експортувала до РФ товарів на суму понад 60 мільйонів доларів США.

База даних https://leave-russia.org від аналітичного центру Київської школи економіки (KSE Institute)

По факту, «Аквафор» є одним з лідерів російського ринку засобів для очищення води. А Йосиф Шмідт є російським мультимільйонером. І власне йому належать як глобальна компанія, так і українське її відгалуження. В українському реєстрі серед бенефіціарів Аквафор-Вест значиться як Шмідт Джозеф Л.

Дослідники з «Апострофа» підкреслюють, що російський мультимільйонер відкрито фігурує в українських реєстрах, розвиває бізнес в Україні і збагачується на війні, яку сам фінансує. Також, автори дослідження зазначають, що подібні інциденти не є випадковими, бо Росія впродовж тривалого часу проводила стратегію економічного та політичного поглинання. Але під час військового стану, зневажливе ставлення до російського капіталу чи колаборації з російським бізнесом слід розглядати як сприяння військовому наступу та участь у фінансуванні армії РФ. Такі дії не підлягають двозначним трактуванням, а присутність російського бізнесу в українському економічному просторі має бути повністю виключена, – резюмують власне дослідження журналісти «Апострофу»