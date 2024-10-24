У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters

Уряд Аргентини шукає інвестиції для розробки гігантського газового родовища у країні

На карті світу може з'явитися новий центр світового видобутку нафти та газу. Інвестиції спрямовуються на видобуток сланцевої сировини в Аргентині, яка зможе за рівнем виробництва зайняти місце між Іраном та Норвегією. Про це пише Reuters.

«Новий уряд Аргентини орієнтований вийти на світовий ринок. А побоювання з приводу постачання нафти з Близького Сходу та інших країн стимулюють бум буріння та видобутку на півдні Аргентини в Патагонії. Там розташована гігантська сланцева формація Vaca Muerta, що в перекладі з іспанської означає «Мертва корова», – зазначає Reuters.

При цьому видобуток сланцевої нафти та газу стрімко зростає. Агентство зазначає, що Аргентина, яка перебуває у скрутному становищі на чолі з президентом Хав'єром Мілеєм, максимально стимулює видобуток і експорт нафти і газу, щоб заробити іноземну валюту, а також застосовує пільги для залучення великих інвестицій.

Інвестори теж більш ніж готові вітати нове та стабільне джерело нафти та ЗПГ у час конфлікту на багатому нафтою Близькому Сході, і у той час, як газовий гігант Росія веде війну в Україні.

Величезний потенціал

Як вважають експерти, Vaca Muerta має потенціал стати «перлиною в короні для Аргентини», яка роками боролася з економічною кризою через виснаження валютних резервів, тризначну інфляцію та політичні баталії між лівими та правими.

Сланцеві запаси формації Vaca Muerta, територію якої порівнюють із Бельгією, оцінюють як другі у світі за обсягами газу та четверті за нафтою. За чотири роки виробництво нафти в регіоні зросло вчетверо – до 400 тис. барелів на добу.

«Vaca Muerta може без проблем постачати 2 мільйони барелів на добу», – сказав колишній секретар із вуглеводневих ресурсів Аргентини Хосе Луїс Суреда. За його словами, зростання вже настільки запаморочливе, що інфраструктура не встигає за темпами зростання чисельності населення.

«Для того, щоб сталося ще більше зростання видобутку, потрібні інші речі: більше інфраструктури для доставки нафти в порти, набагато більше людей і більше обладнання», – додав Хосе Луїс Суреда.

Reuters наголошує, що основною перешкодою для розвитку нового центру сланцевого видобутку залишається правильна логістика. «Аргентині все ще не вистачає експортних потужностей ЗПГ, на повне будівництво яких підуть роки. Місцеві дороги, школи та житло в таких місцях, як Анело, ще дуже далекі від того, якими мають бути», – пише агентство.

Найближчими роками нові нафтові розробки випереджатимуть газові, тому що нафту легше постачати на світові ринки, сказав Хосе Луїс Суреда. «Аргентина, якщо все піде добре, може стати глобальним гравцем до 2030 року», – вважає директор консалтингової фірми Aleph Energy Даніель Дрейзен.

Нагадаємо, прокуратура Венесуели видала ордер на арешт президента Аргентини Хав'єра Мілея та його сестри Карини Мілей, яка обіймає посаду генсекретаря адміністрації президента, заявив в ефірі телеканалу VTV генпрокурор Тарек Вільям Сааб. Також ордер виданий на міністра безпеки Патрісію Бульчір.