Парламентський комітет схвалив проєкт бюджету на 2025 рік

Мінфін підтвердив відповідність проекту бюджету до параметрів, які були узгоджені з партнерами

Нардеп повідомив, що 25 членів комітету підтримали розгляд проєкту бюджету-2025 у першому читанні

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив проєкт бюджету на 2025 рік. 25 членів комітету підтримали його розгляд у першому читанні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«З поганого: підтримали збільшення зарплат прокурорам на 37% не прибирають. З гарного: дорожній фонд прибирають, як і 25% акцизу на нього. Пройшла моя правка прибрати гроші на кешбек», – зауважив нардеп.

Железняк додав, що Мінфін підтвердив відповідність проєкту бюджету до параметрів, які були узгоджені з партнерами. Він зауважив, що цей проєкт розглянуть у першому читанні вже цього тижня.

Нагадаємо, що 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що пріоритетом бюджету є оборона та безпека України. Зокрема, видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.

Як повідомлялося, 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №11416д щодо історичного збільшення податків. «За» в цілому проголосували 247 народних депутатів.

Також, з жовтня збільшилися окремі великі корпоративні податки. Запровадилися авансові платежі з податку на прибуток для АЗС. Тепер фіксований податковий платіж в держбюджет сплачуватиметься наперед (незалежно від суми майбутнього прибутку) окремо за кожне місце роздрібної торгівлі пальним.