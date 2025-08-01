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Глава Антимонопольного оцінив наслідки скасування граничних цін на імпортну електроенергію

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Глава Антимонопольного оцінив наслідки скасування граничних цін на імпортну електроенергію
Спершу запровадження прайс-кепів розглядалося як тимчасовий інструмент для захисту споживачів від різких цінових коливань
фото: depositphotos.com

Штучні обмеження мають поступитися реальним ціновим сигналам – Кириленко

Підвищення граничних цін на ринку електроенергії є логічним кроком до більш конкурентного ціноутворення та відмови від штучних обмежень. Про це заявив Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко.

«Дійсно, прайс-кепи у нас встановлює НКРЕКП, який діє на підставі власних внутрішніх нормативно-правових актів і постанов КМУ в цілому. Тобто, під час встановлення має бути відповідна аргументація щодо їх рівня», – зазначив Кириленко.

За його словами, спершу запровадження прайс-кепів розглядалося як тимчасовий інструмент для захисту споживачів від різких цінових коливань та потенційного зростання вартості ресурсу. Проте за роки ці обмеження перетворилися на постійний бар'єр, який стримує ринок. Водночас Кириленко наголосив: поступове скасування або приведення прайс-кепів до рівня, який діє в ЄС, – це не загроза, а необхідна умова для розвитку ринку.

«Поступове скасування прайс-кепів або їх наближення до рівня, який застосовується в ЄС, має підвищити конкурентоспроможність учасників ринку, забезпечити обґрунтоване ціноутворення на РДН, ВДР, БР та буде надавати цінові сигнали учасникам ринку електричної енергії, які базуватимуться на попиті та пропозиції, а не на штучно встановлених обмеженнях», – сказав він.

Нагадаємо, регулятор нещодавно переглянув прайс-кепи на електроенергію у вечірній пік – тепер у години з 17:00 до 23:00 цінова стеля зросла.

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Теги: енергетика обмеження НКРЕКП електроенергія ринок

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