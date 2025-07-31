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Підвищення прайс-кепів. Аналітики оцінили перші наслідки для цін на електроенергію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Підвищення прайс-кепів. Аналітики оцінили перші наслідки для цін на електроенергію

Підвищення прайс-кепів не спричинило стрибка цін – ExPro

Підвищення граничних цін на електроенергію у години вечірнього піку, що набере чинності 1 серпня, не призвело до очікуваного різкого зростання вартості ресурсу. Про це заявила Дар’я Орлова, аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting, посилаючись на оперативні дані «Оператора ринку».

«Ціни електроенергії на ринку «на добу наперед» на 1 серпня не продемонстрували різкого зростання на години «вечірнього піку» після підвищення прайс-кепів», – зазначила експертка. За її словами, максимальна погодинна ціна сягнула 9300 грн/МВт-год о 22:00 – лише на 3% вище за аналогічний показник попередньої доби. Середньозважена ціна зросла на 7,7% – до 5459 грн/МВт-год, що пояснюється денним зменшенням генерації з ВДЕ та зміною структури пропозиції. Таким чином, навіть після перегляду прайс-кепів ринок не вийшов із-під контролю, а нові обмеження не стали чинником суттєвого цінового тиску.

«Фактично, було змінено прайс-кепи лише для годин «вечірнього піку» (17–23)», – нагадала Орлова. За її словами, ринок відреагував стримано, що може свідчити про достатню конкуренцію та стабільний баланс між попитом і пропозицією. Ці дані також спростовують поширені побоювання, що перегляд граничних цін автоматично призведе до стрибка тарифів або загального здорожчання електроенергії.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні діють оновлені граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії, зокрема для періоду вечірнього піку (17:00–23:00), де максимальна ціна на РДН і ВДР може сягати 15 000 грн/МВт-год, а на балансуючому ринку – 16 000,00 грн/МВт·год.

Теги: енергетика електроенергія

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