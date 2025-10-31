Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт

Прокіп: Правила ринку передбачають, що можна буде відключити за борги від електропостачання навіть в разі судового розгляду

Запропоновані Регулятором зміни до правил роздрібного ринку електроенергії є важливим кроком для наведення платіжної дисципліни серед непобутових споживачів, які накопичують борги. Про це заявив доктор економічних наук, керівник енергетичної програми «Українського інституту майбутнього» Адріан Прокіп.

«Мова, мабуть, йде про внесення змін до правил ринку електричної енергії в тому пункті, що станом на зараз, якщо боржник за електроенергію – комерційний споживач – звертається в суд, то поки триває судовий розгляд, заборонено відключати його від електропостачання, не зважаючи на ці борги. Правила ринку передбачають, що можна буде відключити за борги від електропостачання навіть в разі судового розгляду», – пояснив експерт.

За його словами, ухвалення цих змін дозволить зменшити кількість зловживань, але це не вирішує всі проблеми боргів. «У нас на балансуючому ринку компанії винні системному оператору рекордні 35 мільярдів гривень. Якщо не більше вже, інші компанії теж мають борги одні перед другими», – наголосив Прокіп.

Експерт підкреслив, що подальше зволікання з розв’язанням боргової кризи може мати серйозні наслідки для всієї енергосистеми.

«Проблема боргів, які накопичуються, потребує вирішення, бо інакше в один момент ситуація може суттєво погіршитися, в тому числі з фізичною надійністю роботи енергосистеми», – застеріг він.

Нагадаємо, запропоновані уточнення не стосуються захищених споживачів та підприємств критичної інфраструктури. Для таких категорій законодавством уже передбачені відповідні гарантії – Законом України «Про ринок електричної енергії», постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2025 року № 833 та самими Правилами роздрібного ринку.

Теги: електроенергія Енергоринок енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Чи будуть відключати світло 31 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані
Вчора, 18:41
Наслідки удару по машині ремонтної бригади
Окупанти вдарили по енергетиках під час ремонтних робіт на Чернігівщині
28 жовтня, 15:36
Пошкодження енергетичної інфраструктури України через російські удари
Що може швидко наблизити Україну та Росію до перемовин: аналіз NYT
26 жовтня, 07:42
В місті активно проводяться ремонтно-відновлювальні роботи
Атака на Одещину: окупанти частково знеструмили область
12 жовтня, 08:52
Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання: деталі від «Укренерго»
Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання: деталі від «Укренерго»
10 жовтня, 20:28
На обʼєктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару
Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ випустила по українській енергетиці
10 жовтня, 09:32
Графіки аварійних відключень діють для 10 черг споживачів
На Сумщині запроваджено аварійні відключення світла
10 жовтня, 07:10
Гринчук закликала всіх залишатися в укриттях
Росія завдає масованих ударів по енергетиці України – Гринчук
10 жовтня, 02:57
Енергетики розпочали усунення наслідків атаки
На Чернігівщині окупанти вдарили по енергетиці
6 жовтня, 09:07

Бізнес

Україна готує нацстратегію довголіття: AM SUMMIT 2025 представив «код продуктивності»
Україна готує нацстратегію довголіття: AM SUMMIT 2025 представив «код продуктивності»
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт
Зміни до правил енергоринку стануть важливим кроком для наведення фінансової дисципліни, – експерт
Скільки залізничників загинуло під час великої війни? Дані «Укрзалізниці»
Скільки залізничників загинуло під час великої війни? Дані «Укрзалізниці»
Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву
Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву
Скасування прайс-кепів є умовою для інтеграції в європейський енергоринок – Інститут майбутнього
Скасування прайс-кепів є умовою для інтеграції в європейський енергоринок – Інститут майбутнього
У Києві триває головний PR-марафон країни: професійний саміт комунікаційного ринку
У Києві триває головний PR-марафон країни: професійний саміт комунікаційного ринку

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua