На Чернігівщині окупанти вдарили по енергетиці

Влучання зафіксовано в енергетичний об'єкт в Ічнянській громаді

У ніч на 6 жовтня російські війська вчергове атакували енергетичні об'єкти на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго».

Влучання зафіксовано в енергетичний об'єкт в Ічнянській громаді. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи.

«Енергетики уже розпочинали відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня російські війська здійснили чергову дронову атаку на Чернігівську область, пошкодивши одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Внаслідок ударів без електроенергії залишилися близько 50 тис. споживачів.

Як повідомлялося, увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. Ворог бив по енергетиці Донеччини. У результаті обстрілу частина регіону знеструмлена.

До слова, унаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі Чорнобильська атомна електростанція опинилася у блекауті. На об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.