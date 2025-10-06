Головна Країна Події в Україні
На Чернігівщині окупанти вдарили по енергетиці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Енергетики розпочали усунення наслідків атаки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Влучання зафіксовано в енергетичний об'єкт в Ічнянській громаді

У ніч на 6 жовтня російські війська вчергове атакували енергетичні об'єкти на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго».

Влучання зафіксовано в енергетичний об'єкт в Ічнянській громаді. Енергетики вже розпочали ремонтні роботи.

«Енергетики уже розпочинали відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня російські війська здійснили чергову дронову атаку на Чернігівську область, пошкодивши одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Внаслідок ударів без електроенергії залишилися близько 50 тис. споживачів.

Як повідомлялося, увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. Ворог бив по енергетиці Донеччини. У результаті обстрілу частина регіону знеструмлена.

До слова, унаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі Чорнобильська атомна електростанція опинилася у блекауті. На об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

енергетика Чернігівщина електроенергія

