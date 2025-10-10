На Сумщині запроваджено аварійні відключення світла

Причиною застосування графіків аварійних відключень є ворожі удари по енергетиці

За вказівкою «Укренерго», на території Сумщини введено графіки аварійних відключень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Сумиобленерго».

Зазначається, що причиною застосування графіків аварійних відключень є наслідки російської атаки на енергетику. Наразі відключення діють для 10 черг споживачів.

Як відомо, графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Головна причина застосування будь-яких обмежень – це військова агресія Росії проти України та пошкодження енергообʼєктів унаслідок обстрілів армією РФ.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня столиця знову зазнала ворожої атаки. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували двадцять осіб, дев'ять – травмовані, п’ятьох передано медикам. У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію – без займання та руйнувань.

Як повідомлялося, у Києві рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами через складну енергетичну ситуацію. Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.