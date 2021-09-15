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    Польща припинить контракт із «Газпромом» і відмовиться від російського газу

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    Після запуску газопроводу Польща збирається наростити використовувані обсяги блакитного палива на 50% - Польща припинить контракт із «Газпромом» і відмовиться від російського газу
    Після запуску газопроводу Польща збирається наростити використовувані обсяги блакитного палива на 50%
    Фото з відкритих джерел

    У Польщі чекають, коли запрацює трубопровід Baltic Pipe

    Польща повністю відмовиться від російського газу з 2023 року, коли запрацює трубопровід Baltic Pipe. Також країна збирається значно збільшити споживання блакитного палива. Про це з посиланням на заяву представника уряду Польщі в області стратегічної енергетичної інфраструктури Петра Наїмські повідомляє Euractiv.

    «Ми не будемо продовжувати контракт з російським Газпромом», – сказав чиновник і висловив надію на те, що Baltic Pipe запрацює з 1 жовтня 2022 року.

    Представник уряду зазначив, що після запуску газопроводу Польща збирається наростити використовувані обсяги блакитного палива на 50%.

    Також він пояснив, що польська компанія Gaz-System будує міжмережеві з'єднання в сусідні країни, це дозволить імпортувати необхідний для економіки обсяг газу з інших джерел, уникаючи російських.

    Baltic Pipe з'єднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею. Очікувана потужність газопроводу складе 10 мільярдів кубометрів на рік. За словами Наїмські, екологічні питання, які викликали затримку будівництва, на цей час вирішено.

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    Теги: Польща газ чиновник
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    Польща припинить контракт із «Газпромом» і відмовиться від російського газу