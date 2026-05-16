Стосується всіх 17-річних. ТЦК звернулися до юнаків 2009 року народження

У військкоматі наголошують: постановка на облік не означає призов на військову службу

У ТЦК пояснили, які кроки необхідно зробити юнакам для обов’язкової постановки на військовий облік

Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, зобов’язані пройти процедуру постановки на військовий облік призовників. Ця кампанія офіційно триває від початку року та добігає кінця в розпал літа. Відповідна процедура триває з 1 січня до 31 липня 2026 року. Як інформує «Главком», про деталі цієї процедури, перелік необхідних документів та альтернативні способи подання даних повідомили у Львівському ОТЦК та СП.

У військкоматі наголошують: постановка на облік не означає призов на військову службу. Це лише внесення даних до державного реєстру для планування оборонної системи.

Стати на облік можна двома способами:

Через застосунок «Резерв+» (найзручніший варіант): потрібно пройти авторизацію за допомогою BankID або Дія.Підпису та оновити дані онлайн.

Особисто в ТЦК та СП за місцем проживання. При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, фото розміром 35×45 та документи про освіту.

Медичний огляд на цьому етапі не передбачений. ВЛК проводитиметься пізніше – перед початком базової військової підготовки. Юнаків закликають не зволікати, щоб уникнути адміністративної відповідальності.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Зауважимо, що наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції.

До слова, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. За її словами, попри успішний старт у 2024 році, зараз процес стикнувся з серйозними викликами.

Як повідомлялося, автоматичне перекидання непопулярних мобілізаційних заходів з територіальних центрів комплектування на Міністерство внутрішніх справ не допоможе розв’язати наявні проблеми. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

Зокрема, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони Соломія Бобровська з фракції «Голос» вважає, що розгляд нового законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді переросте у «політичну бучу».