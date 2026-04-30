Мережа «розумної» зброї замість солдатів. Україна готує масштабний технологічний прорив

Через кілька років фронт можуть тримати не люди, а єдина мережа ШІ

Швидке впровадження штучного інтелекту у військову сферу стає критично важливим для виживання України, а за 3-5 років лінія фронту може бути повністю захищена інтегрованими автономними системами. Про це заявив очільник Центру оборонного штучного інтелекту Міноборони Данило Цьвок, повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Автономність як засіб виживання

За словами Цьвока, ШІ вже допомагає Україні утримувати територію та знижувати ризики для солдатів у протистоянні з більшим за ресурсами противником. Головна мета розробок – випередити ворога у швидкості прийняття рішень.

«Майбутнє належить автономним системам. ШІ дозволяє автоматизувати частини ланцюга ураження цілей. Це не просто конкурентна перевага, це питання нашого виживання», – наголосив він.

Цьвок прогнозує, що протягом найближчих років на полі бою з’явиться мережа «розумної» зброї, що працюватиме під управлінням єдиної платформи оцінки ситуації.

Успіхи наземних роботів

Важливим етапом інтеграції технологій є використання наземних роботизованих платформ. Президент Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що лише за три місяці цього року наземні дрони виконали понад 20 тисяч місій: від логістики та евакуації поранених до прямих бойових зіткнень. Окремі успішні атаки вже проводяться повністю без участі людей.

Наразі український оборонний сектор налічує понад 2000 виробників та технологічних фірм. Вони тестують інструменти для створення роїв дронів, які зможуть діяти скоординовано, зменшуючи навантаження на операторів.

Міжнародна співпраця та безпека

Данило Цьвок підкреслив, що Україна не прагне створити повністю автономних «роботів-убивць», а фокусується на ефективності та глибшій інтеграції із західними партнерами. Зокрема, департамент Цьвока отримує фінансову підтримку від Міністерства оборони Великої Британії.

«Демократії повинні розвивати сильні оборонні можливості. Без штучного інтелекту вони не зможуть ефективно захистити мир. Це стосується не лише України, а й глобальної безпеки», – підсумував очільник Центру.

Нагадаємо, Україна та Росія перебувають у стані постійних технологічних перегонів, особливо у сфері безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Раніше Міноборони України анонсувало створення «коаліції дронів» та активне залучення інвестицій у military-tech стартапи для масштабування виробництва автономних систем.

Раніше повідомлялося, що Мінцифра та «Київстар» об’єднали зусилля для створення першого національного штучного інтелекту, яка, за підсумками голосування українців, отримає назву «Сяйво».