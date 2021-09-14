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    «Укрзалізниця» змінить маршрут потягів під Кривим Рогом

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    Два потяги у листопаді змінять маршрути&nbsp; - «Укрзалізниця» змінить маршрут потягів під Кривим Рогом
    Два потяги у листопаді змінять маршрути 
    фото з відкритих джерел

    Маршрути двох поїздів у листопаді буде змінено, але тимчасово

    У листопаді під Кривим Рогом змінять маршрут двох поїздів далекого прямування. Вони йтимуть в об'їзд Знам'янки та Олександрії, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Повідомляється, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на коліях перегону Рокувата – Саксагань ділянки Кривий Ріг – П'ятихатки в листопаді змінюється маршрут прямування поїздів:

    • № 120/119 Львів – Запоріжжя курсуватиме 1, 2 та 3 листопада через станцію Долинська. Поїзд не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія та Рокувата;
    • № 76/75 Київ – Кривий Ріг відправленням з Кривого Рогу і назад 2 і 3 листопада і буде слідувати зміненим маршрутом через станцію Долинська. Поїзд не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія та Рокувата.

    Нагадаємо, що із Києва на Донбас буде їздити потяг Інтерсіті. Для цього побудують дві нові залізничні магістралі.

    Також з Києва до Броварів запустили електропотяг, який довезе за 36 хвилин.

    Крім того, ми розповідали, як у потягу «Івано-Франківськ – Полтава» несправну лампу полагодили пластирем.

    Наприкінці серпня «Укрзалізниця» показала нові та відремонтовані вагони.

    Нещодавно «Укрзалізниця» в оригінальний спосіб збільшила кількість місць у потягах. Для збільшення кількості вивезених пасажирів і зменшення кількості безквиткових «Укрзалізниця» почала продавати плацкартні місця на 53, 54. Раніше ці місця використовувались для провезення безквиткових та зберігання брудної білизни.

    Також «Укрзалізниця» потрапила у скандал через новий «елітний» потяг Київ-Одеса. Розміри вагона не відповідають київському перону – між ними велика відстань.

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    Теги: Укрзалізниця Кривий Ріг потяг ремонт
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    «Укрзалізниця» змінить маршрут потягів під Кривим Рогом