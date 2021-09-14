«Укрзалізниця» змінить маршрут потягів під Кривим Рогом

Два потяги у листопаді змінять маршрути

Маршрути двох поїздів у листопаді буде змінено, але тимчасово

У листопаді під Кривим Рогом змінять маршрут двох поїздів далекого прямування. Вони йтимуть в об'їзд Знам'янки та Олександрії, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на коліях перегону Рокувата – Саксагань ділянки Кривий Ріг – П'ятихатки в листопаді змінюється маршрут прямування поїздів:

№ 120/119 Львів – Запоріжжя курсуватиме 1, 2 та 3 листопада через станцію Долинська. Поїзд не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія та Рокувата;

№ 76/75 Київ – Кривий Ріг відправленням з Кривого Рогу і назад 2 і 3 листопада і буде слідувати зміненим маршрутом через станцію Долинська. Поїзд не заходитиме на станції Знам'янка, Користівка, Олександрія та Рокувата.

Наприкінці серпня «Укрзалізниця» показала нові та відремонтовані вагони.

Нещодавно «Укрзалізниця» в оригінальний спосіб збільшила кількість місць у потягах. Для збільшення кількості вивезених пасажирів і зменшення кількості безквиткових «Укрзалізниця» почала продавати плацкартні місця на 53, 54. Раніше ці місця використовувались для провезення безквиткових та зберігання брудної білизни.

Також «Укрзалізниця» потрапила у скандал через новий «елітний» потяг Київ-Одеса. Розміри вагона не відповідають київському перону – між ними велика відстань.

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