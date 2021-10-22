Акції Tesla оновили історичний рекорд

Попередній ціновий максимум був зафіксований в січні 2021 року на рівні $900,4

Акції електромобільної компанії Tesla оновили історичний рекорд, досягнувши позначки в $907,56, за даними біржі NASDAQ.

Попередній ціновий максимум був зафіксований в січні 2021 року на рівні $900,4.

Акції Tesla злетіли на тлі публікації звіту компанії про квартальний прибуток 20 жовтня. Обсяг чистого прибутку компанії став рекордним в третій раз поспіль і склав $1,618 млрд. У порівнянні з попереднім кварталом виручка виросла на 389 відсотків і показала п'ятикратне зростання по відношенню до того ж періоду 2020 року (тоді цифра дорівнювала $331 млн). Виручка автогіганта злетіла на 57 відсотків, до $13,8 млрд (проти $8,8 млрд роком раніше).

Після появи цієї інформації в ЗМІ акції Tesla несподівано впали на 1,62 відсотка на Постмаркет, до $851,8 за акцію. Однак вранці наступного дня вартість цінних паперів компанії почала зростати. До моменту публікації новини акції електромобільного гіганта торгуються на рівні $907.

Засновник Tesla Ілон Маск може стати першим в світі трильйонером завдяки іншому його проєкту - космічної компанії SpaceX, впевнений аналітик Morgan Stanley Адам Джонас. В даний час Маск є найбагатшою людиною в світі: його статки оцінюється в $241,4 млрд, частка SpaceX в ньому становить менше 17 відсотків.

З фінансового звіту Tesla виявилися дві цікаві відомості. Компанія заробила $279 млн на продажах екологічних квот іншим автомобільним виробникам. А середня ціна електромобілів Tesla знизилася на 6%, оскільки компанія почала більше продавати недорогих моделей, таких як Model 3 та Model Y.

Єдина поразка компанії у 2021 року – Tesla поступилася званням виробника електромобілів з найбільшим запасом ходу. Кому вдалося «побити» рекорд Tesla Model S, дивіться за цим посиланням.