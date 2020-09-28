  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Курс долара в Україні побив річний рекорд

    • Розсилка
    Гривня дешевшає з кожним днем - Курс долара в Україні побив річний рекорд
    Гривня дешевшає з кожним днем

    Євро також здорожчав

    На сьогодні, 28 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на найвищому рівні за рік.

    Євро також здорожчав. Нині він знову наближається до позначки 33 грн.

    Курс валют на 28 вересня:

    • 28,267300 грн за долар;
    • 32,876300 грн за євро;
    • 0,363520 грн за російський рубль;
    • 35,987100 грн за фунт стерлінгів.

    Нагадаємо, днями курс гривні обвалився до найнижчої позначки від початку року. 

    На 24 вересня Національний банк встановив курс гривні до долара на рівні 28,18.

    Національний банк України з 14 вересня продав на міжбанківському валютному ринку 160 млн доларів для згладжування курсових коливань.

    Національний банк курс валют Фунт Стерлінгів рекорд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies