Курс долара в Україні побив річний рекорд



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Гривня дешевшає з кожним днем

Євро також здорожчав

На сьогодні, 28 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на найвищому рівні за рік.

Євро також здорожчав. Нині він знову наближається до позначки 33 грн.

Курс валют на 28 вересня:

28,267300 грн за долар;

32,876300 грн за євро;

0,363520 грн за російський рубль;

35,987100 грн за фунт стерлінгів.

Нагадаємо, днями курс гривні обвалився до найнижчої позначки від початку року.

На 24 вересня Національний банк встановив курс гривні до долара на рівні 28,18.

Національний банк України з 14 вересня продав на міжбанківському валютному ринку 160 млн доларів для згладжування курсових коливань.