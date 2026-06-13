Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Валютні обмеження збільшують витрати бізнесу та стримують інвестиції – експертка

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Валютні обмеження збільшують витрати бізнесу та стримують інвестиції – експертка
Валютні обмеження впливають не лише на іноземних інвесторів, а й безпосередньо на український бізнес, наголошує Нікітіна
фото: depositphotos.com

Чинні валютні правила стримують ефективне використання капіталу – юристка

Чинні валютні обмеження створюють додаткове фінансове навантаження для українських компаній та знижують ефективність використання капіталу. Про це заявила адвокатка, експертка з оподаткування та регулювання криптовалют Олександра Нікітіна.

За її словами, валютні обмеження впливають не лише на іноземних інвесторів, а й безпосередньо на український бізнес. Багато компаній продовжують обслуговувати зовнішні кредити та сплачувати проценти за позиками, залученими ще до початку повномасштабної війни.

Водночас частина підприємств уже має достатній рівень ліквідності для повернення інвесторам частини вкладеного капіталу або дострокового погашення окремих фінансових зобов’язань. Однак зробити це вони не можуть через діючі валютні обмеження.

«На практиці багато компаній продовжують обслуговувати зовнішні кредити, сплачувати проценти за позиками або утримувати дорогі джерела фінансування, залучені ще до початку війни. При цьому нерідко компанія вже має достатню ліквідність для повернення інвестору частини вкладеного капіталу або дострокового погашення окремих фінансових зобов’язань. Проте зробити це вона не може через діючі валютні обмеження», – зазначила Нікітіна.

За її словами, наслідком цих обмежень стають додаткові витрати для бізнесу та менш ефективне використання фінансових ресурсів в економіці.

«У результаті бізнес змушений продовжувати сплачувати проценти за фінансування, яке за нормальних умов вже могло б бути погашене. Для підприємства це означає додаткові витрати. Для економіки – менш ефективне використання фінансових ресурсів. Для потенційних інвесторів – ще один сигнал про існування регуляторних ризиків», – наголосила експертка.

Раніше виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко заявила, що пом’якшення валютних обмежень розглядається як один із ключових кроків підтримки експорту та підвищення інвестиційної привабливості України.

Читайте також:

Теги: інвестиції бізнес фінансування економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026
Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026
10 червня, 21:34
Нові обмеження – прямий наслідок системної ізоляції Криму, що посилюється з кожним тижнем
В окупованому Криму поїзди курсуватимуть лише вдень
10 червня, 00:25
Автономні катери патрулюватимуть Чорне море та перехоплюватимуть ворожі цілі
Рої морських дронів і роботи: стартапи зміцнюють оборону України – Reuters
3 червня, 00:33
«Метінвест» щороку інвестувала близько $1 млрд у розвиток виробничих активів до 2022 року
«Метінвест» інвестує до $280 млн на рік попри війну, але стикається з новими бар'єрами в ЄС – Водовіз
2 червня, 14:01
Вашингтон пояснює скорочення фінансування ООН прагненням підвищити ефективність роботи міжнародних структур
ООН опинилася на межі банкрутства через США та Китай – WSJ
31 травня, 20:58
Фонд Ради миру Трампа виявився порожнім
Росія вирішила врятувати фонд Ради миру Трампа, який виявився порожнім
28 травня, 14:02
Безпілотники «Генерал Черешня» здобули бойовий досвід під час війни з Росією
Українські дрони виходять на ринок США: «Генерал Черешня» пройшов відбір
26 травня, 01:27
У Росії різко зросла кількість банкрутств індивідуальних підприємців
Російські підприємства почали масово банкрутувати після підвищення податків
22 травня, 13:09
Естонія змінила режим роботи пункту пропуску «Нарва-1»
Естонія посилила обмеження на кордоні з Росією
14 травня, 23:50

Економіка

Валютні обмеження збільшують витрати бізнесу та стримують інвестиції – експертка
Валютні обмеження збільшують витрати бізнесу та стримують інвестиції – експертка
ДТЕК інвестував €2,4 млрд в економіку України з початку повномасштабної війни
ДТЕК інвестував €2,4 млрд в економіку України з початку повномасштабної війни
Недофінансування системного оператора загрожує стабільності енергосистеми – голова Асоціації сонячної енергетики
Недофінансування системного оператора загрожує стабільності енергосистеми – голова Асоціації сонячної енергетики
Реформа балансуючого ринку є одним із пріоритетів енергетичних реформ – Шмигаль
Реформа балансуючого ринку є одним із пріоритетів енергетичних реформ – Шмигаль
Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені двом областям України
Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені двом областям України
«Укрзалізниця» має провести аудит та обґрунтувати необхідність підвищення вантажних тарифів – економіст
«Укрзалізниця» має провести аудит та обґрунтувати необхідність підвищення вантажних тарифів – економіст

Новини

В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
Вчора, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
Вчора, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Вчора, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Вчора, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Вчора, 15:16

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua