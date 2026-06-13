Валютні обмеження збільшують витрати бізнесу та стримують інвестиції – експертка

Валютні обмеження впливають не лише на іноземних інвесторів, а й безпосередньо на український бізнес, наголошує Нікітіна

Чинні валютні правила стримують ефективне використання капіталу – юристка

Чинні валютні обмеження створюють додаткове фінансове навантаження для українських компаній та знижують ефективність використання капіталу. Про це заявила адвокатка, експертка з оподаткування та регулювання криптовалют Олександра Нікітіна.

За її словами, валютні обмеження впливають не лише на іноземних інвесторів, а й безпосередньо на український бізнес. Багато компаній продовжують обслуговувати зовнішні кредити та сплачувати проценти за позиками, залученими ще до початку повномасштабної війни.

Водночас частина підприємств уже має достатній рівень ліквідності для повернення інвесторам частини вкладеного капіталу або дострокового погашення окремих фінансових зобов’язань. Однак зробити це вони не можуть через діючі валютні обмеження.

«На практиці багато компаній продовжують обслуговувати зовнішні кредити, сплачувати проценти за позиками або утримувати дорогі джерела фінансування, залучені ще до початку війни. При цьому нерідко компанія вже має достатню ліквідність для повернення інвестору частини вкладеного капіталу або дострокового погашення окремих фінансових зобов’язань. Проте зробити це вона не може через діючі валютні обмеження», – зазначила Нікітіна.

За її словами, наслідком цих обмежень стають додаткові витрати для бізнесу та менш ефективне використання фінансових ресурсів в економіці.

«У результаті бізнес змушений продовжувати сплачувати проценти за фінансування, яке за нормальних умов вже могло б бути погашене. Для підприємства це означає додаткові витрати. Для економіки – менш ефективне використання фінансових ресурсів. Для потенційних інвесторів – ще один сигнал про існування регуляторних ризиків», – наголосила експертка.

Раніше виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко заявила, що пом’якшення валютних обмежень розглядається як один із ключових кроків підтримки експорту та підвищення інвестиційної привабливості України.