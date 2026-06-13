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ДТЕК інвестував €2,4 млрд в економіку України з початку повномасштабної війни

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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ДТЕК інвестував €2,4 млрд в економіку України з початку повномасштабної війни
З початку повномасштабного вторгнення ДТЕК інвестував в економіку України 2,4 млрд євро
фото: dtek.com

Навіть в умовах постійних атак ДТЕК продовжує інвестувати в нову енергетичну інфраструктуру

Компанія ДТЕК інвестувала в економіку України 2,4 млрд євро з початку повномасштабного вторгнення та продовжує реалізовувати проєкти нової генерації попри постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це під час енергетичного мітапу Forbes Ukraine «Енергія бізнесу 2026» розповів директор зі стратегії ДТЕК Іван Гелюх.

Під час заходу Гелюх розповів, як українська енергосистема трансформується в умовах війни та які рішення можуть забезпечити її стійкість у майбутньому.

Зокрема, він зазначив, що з 2022 року теплоелектростанції ДТЕК зазнали 220 ударів. Три з восьми станцій були окуповані.

Водночас навіть в умовах постійних атак ДТЕК продовжує інвестувати в нову енергетичну інфраструктуру.

Зокрема, компанія завершує будівництво першої в Україні вітроелектростанції, зведеної під час повномасштабної війни. Після завершення будівництва її потужність становитиме 500 МВт, а загальний обсяг інвестицій у проєкт – 650 млн євро.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК інвестував в економіку України 2,4 млрд євро.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим інвестором в економіку України в умовах війни.

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Теги: будівництво ДТЕК інвестиції

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